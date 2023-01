GPA Global annonce l'acquisition du groupe Cosfibel

PARIS, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- GPA Global (« GPA ») a annoncé aujourd'hui l'acquisition du groupe Cosfibel (« Cosfibel »), l'un des principaux acteurs en matière de solutions de packaging promotionnel de luxe, de cadeaux de luxe et de solutions de merchandising.

Cosfibel et son fondateur Alain Chevassus sont réputés pour leur travail avec les marques de luxe et de haut de gamme. De L'Oréal à Chanel, de LVMH à Rémy Martin, et de La Durée à Damman, Cosfibel s'est imposé comme l'un des fournisseurs de packaging et de merchandising de luxe les plus réputés au monde. Basé en France, avec des centres de services internationaux dans 16 sites, et travaillant dans des secteurs verticaux tels que la beauté et les soins personnels, les vins et spiritueux, et les produits alimentaires fins, Cosfibel peut se vanter d'avoir une liste impressionnante de plus de 70 marques internationales.

Cette dernière acquisition permet à GPA de s'imposer comme un leader mondial de le packaging de luxe et de poursuivre son objectif : développer ses capacités de production à proximité et sur place. Elle permet à GPA de s'implanter solidement en Europe grâce aux sites de production clés de Cosfibel en Espagne, au Portugal et en Belgique. Cette présence accrue est essentielle à la stratégie de GPA qui consiste à aider ses clients à raccourcir les chaînes d'approvisionnement afin d'accélérer la mise sur le marché, de réduire les risques liés à l'approvisionnement en matériaux et de réduire les émissions de carbone.

Adam Melton, PDG de GPA, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir l'équipe de Cosfibel dans la famille GPA. La PDG de Cosfibel, Marie Sermadiras, est une entrepreneuse en série et elle a rejoint la direction de GPA pour contribuer à l'expansion de GPA en Europe. Notre chaîne d'approvisionnement internationale et nos capacités de fabrication nous permettront de mieux soutenir les clients de Cosfibel et d'accroître notre importance dans le secteur de la beauté et de l'alimentation, tout en renforçant notre leadership dans le domaine des vins et spiritueux. Cosfibel dispose d'une équipe mondiale talentueuse et son fondateur Alain Chevassus travaillera avec nous dans un rôle de conseiller principal. »

Alain Chevassus, fondateur et président de Cosfibel, a ajouté : « GPA est un partenaire idéal pour Cosfibel. Je suis fermement convaincu que cette alliance créera un avenir brillant pour nos clients et nos équipes. »

Marie Sermadiras, PDG de Cosfibel, a expliqué : « Je suis ravie d'unir nos forces à celles de GPA. Cette alliance est une reconnaissance claire du travail fantastique que nos équipes ont fourni pour développer et transformer notre activité avec succès et de manière durable malgré les défis posés par une pandémie mondiale. Les capacités complémentaires, la créativité et l'excellence d'exécution de GPA et Cosfibel nous permettront de croître encore plus rapidement, d'accélérer notre diversification et de favoriser la transformation de l'industrie du packaging et des cadeaux. »

L'acquisition de Cosfibel est la deuxième acquisition majeure de GPA avec le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) comme actionnaire, s'appuyant sur la récente acquisition de Jenco Productions, basée en Californie, qui a établi une présence pour GPA au Mexique et approfondi ses capacités aux États-Unis. Le RREO a acquis une participation de co-contrôle dans GPA en septembre 2022.

Raju Ruparelia, directeur général principal, Capital privé, Asie-Pacifique, au RREO, a déclaré : « Nous sommes impressionnés par les capacités de conception supérieures de Cosfibel et sa solide réputation sur ses principaux marchés et segments industriels. Le regroupement avec GPA permettra de développer davantage le réseau de clients européens bien établi de Cosfibel dans le cadre de la solide plateforme mondiale de GPA. Le RREO est enthousiaste à l'idée de voir GPA continuer à mettre en œuvre sa stratégie de croissance en acquérant des actifs de grande qualité et en s'associant à de solides équipes de gestion. »

À propos de GPA Global

GPA Global soutient la croissance en voyant grand. Au-delà du packaging. De la conception à l'ingénierie de l'emballage, en passant par la chaîne d'approvisionnement, l'automatisation et plus encore, nous investissons dans les capacités nécessaires pour fournir des solutions d'emballage sans faille et sans limites.

Sur trois continents, 38 sites stratégiquement positionnés pour mettre les innovations en matière de design et de matériaux entre les mains de nos clients.

Avec un engagement fort en faveur de la protection des personnes et de la planète, nous nous sommes tournés vers l'avenir dès le premier jour. En ajoutant des matériaux durables sans augmenter les coûts ou en utilisant l'automatisation pour améliorer la production tout en réduisant les déchets, prendre soin de l'environnement est un investissement dans l'avenir et se trouve au cœur de notre activité.

Cofondée par Tom Wang et Adam Melton en 2007, la société a son siège social en Amérique du Nord et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde.

www.gpaglobal.net

À propos du RREO

Le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial dont l'actif net s'élevait à 242,5 milliards de dollars au 30 juin 2022. Nous investissons dans plus de 50 pays dans un large éventail d'actifs, notamment des actions de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de crédit, des matières premières, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des titres de croissance à risque, afin de procurer un revenu de retraite à 333 000 participants actifs et retraités.

Avec des bureaux à Hong Kong, Londres, Mumbai, San Francisco, Singapour et Toronto, nos plus de 400 professionnels de l'investissement apportent une expertise approfondie dans des secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Nous sommes un régime de retraite à prestations définies entièrement financé et nous avons obtenu un rendement annuel net total de 9,6% depuis la création du régime en 1990. Au RREO, nous n'investissons pas seulement pour obtenir un rendement, mais aussi pour façonner un avenir meilleur pour les enseignants que nous servons, les entreprises que nous soutenons et le monde dans lequel nous vivons. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo .

Groupe Cosfibel

Cosfibel est un leader européen dans le secteur du packaging et des cadeaux de luxe, avec une équipe de plus de 200 experts dans le monde entier.

Avec une multitude de multi-matériaux pour le packaging, les textiles et les produits éco-responsables, Cosfibel combine les exigences environnementales et les normes de luxe pour le packaging secondaire sous la forme d'étuis et de boîtes, de sacs de luxe et d'une gamme d'accessoires.

Alain Chevassus a fondé Cosfibel en 2001 et est le principal actionnaire de la société. Marie Sermadiras, PDG, assure la direction opérationnelle de l'entreprise, soutenue par Stanislas Peronnet, directeur général adjoint, et Natali Spasenic, directrice financière.

www.cosfibel-group.com

