GQ presenta la edición global de septiembre, dedicada al lenguaje universal de la música y la moda; protagonizada por The Weeknd

La edición marca el inicio de una nueva era de GQ, una en la que los lectores pueden esperar ver no solo a su propio país a través del lente de GQ, sino el mundo entero. "Queremos ideas provocadoras, moda nueva y arriesgada e historias vívidas que desafíen nuestras suposiciones y nos fuercen a abrir nuestra mente, tanto si esas historias se desarrollan a dos pueblos como a dos continentes de distancia", escribe Welch.

En el artículo de portada de la edición de septiembre, The Weeknd conversa con el editor de proyectos especiales Mark Anthony Green acerca de su próximo proyecto, los Grammy, y cómo se separa de su descarnada y oscura imagen pública. Colegas de GQ de todo el mundo colaboran asimismo en "Voces del Futuro", un catálogo de próxima publicación que destaca a 21 músicos emergentes, cada uno de los cuales ha sido nominado, fotografiado y reseñado por una de las ediciones globales de GQ.

Aprovechando la amplia presencia global de GQ, formada por 10,7 millones de lectores de su versión impresa y una audiencia digital de más de 53,1 millones, el nuevo equipo global unificado, liderado por Welch y por el director editorial global adjunto Adam Baidawi, trabajará conjuntamente para contar historias internacionalmente impactantes que potencien un punto de vista hiperlocal a través de medios impresos, digitales, sociales y de video.

En promedio, nuestro tráfico web ha aumentado un 14 % en 2021 con respecto al año anterior, y GQ alcanzó su mayor número de usuarios digitales internacionales totales en enero de 2021, con cerca de 60 millones de visitantes únicos. GQ tiene un seguimiento social global de 39,78 millones a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Pinterest. El tráfico global de GQ en Google Discover se ha duplicado en el segundo trimestre de 2021 con respecto al año anterior (+112 %).

*Lee la carta del editor "Bienvenidos a la era mundial de GQ", de Will Welch, y el artículo de portada de septiembre, "The Weeknd vs. Abel Tesfaye", de Mark Anthony Green, en la edición de septiembre de GQ y en GQ.com.

FUENTE GQ México

