Gra „My Talking Angela 2" jest już dostępna i trafi do AppGallery

Zabawa i przyjaźń zajmują centralne miejsce w nowoczesnej, ekscytującej grze z motywem wirtualnego przyjaciela od producenta gier mobilnych Outfit7.

SHENZHEN, Chiny, 20 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- „My Talking Angela 2", sequel popularnej gry mobilnej „My Talking Angela" z wirtualnym zwierzakiem, pojawił się w AppGallery. Nowa gra to wynik sukcesu oryginalnej wersji, która została pobrana przez miliony użytkowników. Gra stworzona przez firmę Outfit7, światowego lidera w dziedzinie gier mobilnych z wirtualnymi zwierzakami, została udostępniona równocześnie w innych najpopularniejszych sklepach z aplikacjami, umacniając pozycję AppGallery jako trzeciej co do wielkości platformy z aplikacjami na świecie.