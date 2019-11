Grâce à l'ouverture du Digital Business Space, Moscou entre dans le top 10 du classement mondial relatif aux startups

MOSCOU, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Moscou grimpe au classement des villes favorables aux startups. Elle figurera bientôt parmi les trois premières quant au nombre et à la qualité des startups, aux infrastructures, au contexte économique et à l'adhésion du public aux innovations, selon Alexey Parabuchev, PDG de la Moscow Agency of Innovations, qui s'exprimait lors d'un événement organisé au Digital Business Space (DBS). Cet espace de premier ordre a été créé par la Moscow Agency of Innovations pour dynamiser l'écosystème local de l'innovation. Son succès a revalorisé l'image de la ville dans les classements internationaux de l'innovation et de la technologie. Il s'y tient des centaines d'événements chaque année. Des entrepreneurs, des experts et des leaders d'opinion russes et étrangers s'y retrouvent pour s'entretenir des tendances et des réalisations locales et mondiales dans les secteurs des affaires et des technologies. Moscou occupe une place prédominante dans les classements mondiaux de l'innovation. Ce succès est largement dû à l'ouverture du DBS où les entrepreneurs s'entretiennent et échangent des idées sur les nouveautés sectorielles. De nombreuses manifestations ont lieu au DBS, dans le but principalement d'aider les entrepreneurs à trouver de l'aide auprès de la municipalité.