Grâce à ses prouesses en termes d'IIoT, Microland obtient le statut d'intégrateur système mondial de PTC

« La relation stratégique que Microland entretient avec PTC nous a permis d'accélérer la transformation numérique industrielle 4.0 de nos clients. Grâce à la plateforme ThingWorx ® de PTC, nous avons pu mettre sur pied des solutions intelligentes, connectées et intégrées liées à l''IdO industriel pour plusieurs d'entre eux. Notre expertise en matière d'intégration des technologies de l'information et des technologies opérationnelles (IT-OT), en parallèle à la suite d'automatisation industrielle de PTC, permettent à nos solutions liées à l'IdO industriel de gagner en efficacité, d'accroître la productivité, d'améliorer les expériences et de réduire les risques opérationnels », a indiqué Manjanath Nayak, vice-président principal et responsable des activités mondiales liées à l'IdO industriel chez Microland.

L'activité liée à l'Internet des objets industriel (IIoT) de Microland a permis à plusieurs entreprises d'accélérer la transformation de leurs processus industriels. Les prestations proposées par Microland dans le cadre de sa gamme de services IIoT comprennent les éléments suivants : accélérateur en 3 étapes (solutions axées PoC), usine intelligente intégrée, supervision industrielle, entreprises connectées et infogérance.

Microland collabore avec PTC depuis 2017. Ces trois dernières années, la collaboration entre PTC et Microland a connu un élan important avec le développement conjoint de différentes solutions déployées dans le cadre de multiples missions menées auprès de clients.

« Microland a fait preuve d'une réflexion novatrice en développant des solutions intégrant notre plateforme, réflexion qui s'est révélée efficace dans le cadre de missions particulièrement délicates auprès de clients », a déclaré Rajkiran Chakkalongara, directeur principal et responsable de l'activité IdO/RA chez PTC, en Inde.

Les ingénieurs spécialisés en industrie et en logiciels de Microland, qui travaillent aux côtés de conseillers en solutions, adoptent une pensée systémique ambitieuse en lien avec l'IIoT et favorisent les innovations en ayant recours aux analyses et à l'intelligence artificielle pour réaliser des opérations prévisibles et dégager de nouvelles opportunités. Leur objectif principal consiste à permettre aux entreprises de relever des défis industriels complexes à l'aide de la pensée systémique liée à l'IIoT et du prototypage rapide afin d'obtenir promptement et régulièrement de bons résultats avec un minimum d'investissement.

Ravi Asrani, vice-président principal, Intégrateurs systèmes et conseil en gestion mondiaux chez PTC, a ajouté : « PTC sait apprécier la capacité d'intégration des systèmes de Microland dans les différents secteurs de l'industrie ainsi que son aptitude à fournir des résultats opérationnels de grande valeur. Ensemble, nous pouvons mettre en œuvre les promesses de transformation que l'IIoT représente pour le monde. »

Le succès de ce partenariat s'étend à plusieurs secteurs géographiques et industriels – comme l'illustre notamment l'implémentation réussie de la fabrication intelligente chez TRL Krosaki Refractories, l'un des plus grands fabricants de matériaux réfractaires en Inde.

Kumar Heramba Narayan Naik, directeur des systèmes d'information chez TRL Krosaki, a déclaré : « Nous avons lancé un programme de modernisation de nos sites de fabrication en tirant parti des solutions IIoT avec pour objectif premier l'amélioration de la qualité des briques réfractaires.

» Microland a joué un rôle déterminant dans le succès de ce programme de modernisation. Avec une approche orientée sur les résultats, Microland nous a aidés à développer notre étude d'opportunité et a fait preuve d'une solide expertise en intégration de systèmes dans les domaines des technologies de l'information, des technologies opérationnelles et de l'analyse. Ils ont mené le programme consistant à implémenter la plateforme ThingWorx® de PTC, nous offrant ainsi une visibilité opérationnelle en temps réel, des flux de travail numériques et un suivi du rendement des actifs, ce qui permet d'accélérer la prise de décision, de diminuer le nombre de pannes et de garantir l'efficacité de la main d'œuvre. »

À propos de Microland

Les prestations de services numériques de Microland et sa philosophie de concrétisation du numérique « Making Digital Happen » permettent à la technologie d'être plus efficace et moins intrusive. Nous facilitons l'adoption par les entreprises de l'infrastructure numérique de nouvelle génération en mettant à profit notre expertise en matière de cloud et de centres de données, de réseaux, de lieu de travail numérique, de cybersécurité et d'IdO industriel. Nous veillons ainsi à ce que la virtuosité soit mise en œuvre de manière prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par le COVID, Microland concrétise le numérique pour les entreprises en se concentrant encore davantage sur des services plus pertinents à destination des clients actuels et potentiels :

Services au monde du travail moderne : soutien au télétravail via la technologie VDI, bureau virtuel en tant que service (DaaS), gestion unifiée du poste client, déploiement et adoption des outils de collaboration

Services de réseaux : soutien à la « nouvelle norme » du travail en concevant, déployant et adaptant l'infrastructure de réseau, y compris déploiements de VPN et de LAN & WAN définis par logiciel

Services cloud : accélération de la transformation numérique en permettant un déploiement de cloud hybride afin d'apporter un soutien en cas de lourdes charges de travail et garantie de la continuité des activités

Centre de gestion de la sécurité intelligente : supervision des centres opérationnels 24h/24 et 7j/7 à tous les niveaux de la transformation numérique afin de garantir aux clients une protection alors qu'ils cherchent à soutenir le monde en transition

Services de sécurité industrielle : établissement de canaux de connectivité solides avec des actifs de production éloignés et des paramètres environnementaux afin d'améliorer la sécurité des opérations et réduire les risques ainsi que l'exposition

Enregistrée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4500 spécialistes du numérique actifs dans des bureaux et des centres de prestation en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

