Grâce à son excellente performance, Risen Energy remporte 3 prix de l'industrie

Risen Energy Co., Ltd (« Risen Energy »), l'un des leaders de l'industrie, a été invité à participer au séminaire et a remporté trois prix lors de l'événement. Le prix Outstanding CTO a été remis à Liu Yafeng, directeur principal en recherche et développe (R&D) chez Risen Energy. Leur détermination à demeurer à l'avant-garde des tendances de l'industrie a permis à Liu Yafeng et à l'équipe de R&D de Risen Energy d'être nommés dans la catégorie des modules PV à grandes tranches de silicium de 210 mm à hétérojonction. Malgré plusieurs défis techniques, l'équipe a mis au point la gamme de modules Titan ainsi que les modules de cellules à hétérojonction à haut rendement, qui font référence dans l'industrie pour les modules de 5e et 6e générations. À l'avenir, la combinaison de la gamme Titan et des modules à hétérojonction devrait permettre à l'industrie de passer à la 7e génération de modules PV.