Grâce à une forte croissance, OASIS Group élargit son équipe de direction

SWORDS, Irlande, 6 novembre 2020 /PRNewswire/ -- OASIS Group, le plus grand fournisseur de solutions de gestion des dossiers et des informations (RIM) en Europe, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux cadres dirigeants au sein de son équipe européenne en pleine expansion.

L'annonce officialise la promotion de deux membres de l'équipe de la direction actuelle, Steve Townley, directeur de la gestion de l'information et de la technologie du groupe, nommé directeur informatique, et Andy Upton, directeur de l'intégration opérationnelle et des performances du groupe, promu directeur d'exploitation.

Steve a rejoint OASIS Group en mars 2018 avec l'acquisition de Box-it UK Limited. Lorsqu'il était directeur de la gestion de l'information et de la technologie du groupe, Steve a supervisé le développement réussi de la suite, primée, de solutions numériques pour la gestion des informations Omnidox.

Andy a rejoint OASIS Group en juin 2020 et compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la gestion des dossiers et des informations. Dans le cadre de ses fonctions de directeur de l'intégration opérationnelle et des performances, Andy a mis en œuvre un certain nombre de gains d'efficacité transformationnelle qui ont permis à OASIS Group de mieux servir ses clients et les membres de son équipe.

« Je suis heureux d'accueillir Steve et Andy dans leurs nouvelles fonctions, a déclaré Espen Halvorsen, directeur général d'OASIS Group. Alors qu'OASIS Group poursuit sa croissance rapide en Europe, nous continuerons à investir dans les personnes, l'infrastructure et la technologie pour soutenir nos clients dans la gestion et l'utilisation critique de leurs informations commerciales. »

Steve et Andy se joignent à Ian O'Donovan, directeur financier, Nick Knight, directeur commercial, et Jane Gallagher, directrice des ressources humaines du groupe, pour compléter l'équipe de direction d'OASIS Group dirigée par Espen Halvorsen, directeur général.

À propos d'OASIS Group

Depuis 1999, OASIS Group offre des solutions de gestion des dossiers et des informations sécurisées à ses clients. Basé à Dublin, en Irlande, OASIS s'est depuis développé à l'échelle internationale et mène actuellement des activités dans 6 pays européens. La société emploie plus de 1 700 membres d'équipe et fournit des services à plus de 10 000 clients. Les marques d'OASIS Group sont OASIS, ArchiDoc et Niche Health. www.OASISGroup.com.

