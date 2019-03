Grace Deng stellt auf der Shenzhen Fashion Week 2019 das neue „alterslose" Denken asiatischer Frauen vor

„Das Zeitalter der neuen Asiatin ist angebrochen", erklärt Grace, „aber zuerst müssen wir die Einschränkungen des Alters überwinden." Die Marke hat sich zum Ziel gesetzt, dass Frauen auf der ganzen Welt die Stimme der Alterslosigkeit vernehmen. Grace Deng analysiert Verbraucherdaten, die seit der Gründung der Marke erfasst wurden, um Kleiderkollektionen für Frauen zu entwickeln, für die das Alter keine Rolle spielt. Dem Merkmal der „Alterslosigkeit" eröffnet sich im frauenorientierten Modemarkt in China und in ganz Asien ein riesiges Potenzial. Grace Deng präsentierte auf der Show mögliche Lifestyles in unterschiedlichen Stilen und Designs für die Frau von heute. Inspiriert durch die Hauptdarstellerin des amerikanischen Cyberpunk-Action-Films „Alita: Der Kampfengel" bot die Show dem Publikum eine akustische und visuelle Reise, in der sich das Böse und das Gute der Weiblichkeit sowie Unterdrückung und Freiheit von Frauen vereinen. So werden Frauen motiviert, ihre positive Energie zu bündeln, um Altes zu zerstören und Neues zu schaffen.