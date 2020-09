Gracenote permet la recherche multiplateforme et la découverte de contenu sportif dans des espaces protégés

La nouvelle solution de données Streaming Sports Catalogs connecte de manière transparente les téléspectateurs amateurs de sports à leurs événements préférés diffusés en direct, sur les services de télévision hors offre du fournisseur d'accès à Internet

EMERYVILLE, Californie, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Gracenote, une entreprise Nielsen (NYSE : NLSN), crée de nouvelles occasions pour les services vidéo qui cherchent à tirer parti des manifestations sportives appréciées du grand public. Avec le lancement de Streaming Sports Catalogs de Gracenote, les fournisseurs de télévision peuvent désormais connecter de manière transparente les supporters aux matches en direct et au contenu connexe disponibles sur différentes sources hors offre du fournisseur d'accès à Internet (OTT, de l'anglais « over-the-top »).

La prolifération des programmes sportifs en direct sur un nombre sans cesse croissant de services OTT a semé la confusion parmi les consommateurs, qui ne savent plus comment trouver leurs équipes préférées et regarder des matches en direct et d'autres contenus sportifs les intéressant. La nouvelle solution de données Gracenote garantit que le contenu sportif de grande valeur peut être trouvé et consulté facilement sur les plateformes, services et appareils de télévision auparavant cloisonnés.

Tirant parti de son expertise de longue date en matière de métadonnées et d'identifiants de contenu standard de l'industrie, Gracenote offre, par l'entremise de Streaming Sports Catalogs, l'information normalisée contenant la description des événements sportifs en direct, des renseignements de disponibilité, des liens profonds et du contenu connexe sur les services OTT populaires. Avec cette nouvelle solution de données, les fournisseurs de services de divertissement du monde entier peuvent facilement intégrer la programmation sportive dans des fonctions de recherche et de découverte multiplateformes, optimisant ainsi l'expérience de leurs utilisateurs.

« Les services OTT axés sur le sport proposent aujourd'hui un plus grand choix aux consommateurs. Toutefois, leur essor rapide rend la "tâche" des amateurs de sport de plus en plus difficile : trouver et regarder leurs équipes préférées jouer n'est plus si simple, a déclaré Simon Adams, directeur des produits de Gracenote. Notre solution révolutionnaire, Streaming Sports Catalogs, permet aux fournisseurs de télévision de connecter la programmation sportive à ses plus fervents amateurs d'une manière simple qui favorise de nouvelles possibilités d'engagement puissantes. »

Pour son lancement, Streaming Sports Catalogs couvre les matches joués par les principales ligues nord-américaines, notamment le football professionnel, le basketball, le baseball et le hockey. Le service inclut également des sports populaires, tels que le tennis et le golf, qui attirent des groupes de supporters importants en Europe et dans le monde entier. D'autres sports seront ajoutés progressivement. L'objectif ultime est d'inclure tous les événements sportifs disponibles, des manifestations grand public aux événements plus intimes, dans tous les services de streaming.

Streaming Sports Catalogs est le plus récent produit du portefeuille de vidéos en streaming de Gracenote. Les produits actuels de la gamme comprennent Streaming Video Catalogs (anciennement connus sous le nom de Online Video Data) et Streaming Lineups (anciennement connues sous le nom de vMVPD Lineups). Ensemble, ces solutions de pointe alimentent les fournisseurs de services de divertissement novateurs du monde entier et leurs expériences de découverte de contenu de prochaine génération.

