Graduway + Gravyty + Gratavid annoncent le lancement de Gravyty, une société de logiciels pour le bien commun

LONDRES, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Les entreprises SaaS anciennement connues sous le nom de Graduway + Gravyty + Gratavid annoncent le lancement de « Gravyty, votre force pour le bien », la société de logiciels pour le bien commun la plus innovante au monde, qui vise à libérer le plein potentiel des communautés.

Graduway + Gravyty + Gratavid announce launch of Gravyty--the leading software company for social good.

Grâce à un écosystème de produits développés avec une technologie brevetée, des logiciels vidéo et l'intelligence artificielle, Gravyty est la société SaaS la plus innovante au monde pour les établissements éducatifs, les organisations à but non lucratif et les entreprises. Ayant évolué stratégiquement ces dernières années grâce à des fusions et des partenariats avec des grands noms de l'industrie, Gravyty permet aux organisations de s'engager auprès de leurs communautés de façon authentique, d'automatiser les tâches administratives et de gérer les efforts de collecte de fonds numériques.

« Notre objectif a toujours été de fournir une technologie novatrice et percutante », a déclaré la présidente Sevonne Eliyahu. « C'est pour cela que nous avons réuni ces trois entreprises. Nous nous efforçons d'être une force pour le bien, de libérer le véritable potentiel d'une organisation en simplifiant la façon dont elle s'engage et lève des fonds. »

Le portefeuille de produits de Gravyty comprend Graduway, Community, Advance, Raise, Peerpal et Gratavid, et fournit une technologie ciblée à plus de 2500 universités, organismes à but non lucratif et sociétés parmi les plus influents au monde. Avec près de 200 employés dans le monde entier, Gravyty possède une expertise diversifiée dans les secteurs de l'éducation, de la collecte de fonds, des admissions et des organismes à but non lucratif.

Sevonne Eliyahu a ajouté, à propos de l'équipe Gravyty et de ses valeurs :

« Nous investissons dans nos employés autant que nous le faisons dans notre technologie. Je suis fermement convaincue que nous devons prendre soin les uns des autres, et qu'en retour nos employés prennent soin de l'entreprise. C'est ce qui nous permet d'offrir nos services hauts de gamme pour l'intégration, la mise en œuvre et la gestion des comptes. Nos équipes deviennent un prolongement des vôtres, et nous sommes déterminés à assurer la réussite de nos clients. »

Pour en savoir plus sur Gravyty et son écosystème de produits novateurs, rendez-vous sur : https:// gravyty.com/ .

À propos de Gravyty

Le siège social de Gravyty se situe au Royaume-Uni, avec des opérations aux États-Unis, au Canada et en Israël. Nous fournissons une technologie simplifiée et percutante aux organisations à but non lucratif, aux universités, aux écoles indépendantes, au K-12 (l'ensemble du cursus scolaire) et aux sociétés en accélérant votre mission et en vous mettant au centre de votre communauté. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://gravyty.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1875920/Gravyty.jpg

SOURCE Gravyty