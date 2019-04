Graff Lesedi La Rona, der größte quadratische Smaragdschliff-Diamant der Welt

CAPE TOWN, Südafrika, 11. April 2019 /PRNewswire/ --Graff, der die meisten der 20 größten in diesem Jahrhundert entdeckten Diamanten geschliffen und poliert hat, enthüllt den wichtigsten Diamanten, der aus dem 1.109 Karat großen Lesedi La Rona Rohdiamanten geschliffen und poliert wurde. Mit einem Gewicht von 302,37 Karat ist der Graff Lesedi La Rona der größte quadratische Smaragdschliffdiamant der Welt und der größte und klarste Diamant mit dem höchsten Farbgrad, der jemals von der GIA bewertet wurde, was ihn zu einer der größten Diamantenleistungen in der Geschichte macht.