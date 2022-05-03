Графический роман Horrorscope станет телесериалом

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ESW Management

May 03, 2022, 12:02 ET

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 3 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- По словам руководства ESW, графический роман Horrorscope, адаптированный по мотивам оригинальной книги Брайана Эванса и принятый «на ура» критиками, включая журнал Kirkus Reviews, планируется преобразовать в телесериал.

Этот проект представляет авторитетный голливудский адвокат Питер Патерно.

The book "Horrorscope" has been broadcast in over 10,000 movies theaters throughout the United States as one of the previews prior to a movie they are attending.
The book "Horrorscope" has been broadcast in over 10,000 movies theaters throughout the United States as one of the previews prior to a movie they are attending.
"Horrorscope," the graphic novel, was recently released by Westwind Comics after being adapted from the original novel.
"Horrorscope," the graphic novel, was recently released by Westwind Comics after being adapted from the original novel.
One of the pages from graphic novel created by Ferran Xalabarder of Westwind Comics, adapted from the Brian Evans, Mark Andrew Biltz, and Helen Marie Bousquet novel, "Horroscope."
One of the pages from graphic novel created by Ferran Xalabarder of Westwind Comics, adapted from the Brian Evans, Mark Andrew Biltz, and Helen Marie Bousquet novel, "Horroscope."
The book "Horrorscope" has been broadcast in over 10,000 movies theaters throughout the United States as one of the previews prior to a movie they are attending.
"Horrorscope," the graphic novel, was recently released by Westwind Comics after being adapted from the original novel. One of the pages from graphic novel created by Ferran Xalabarder of Westwind Comics, adapted from the Brian Evans, Mark Andrew Biltz, and Helen Marie Bousquet novel, "Horroscope."

Horrorscope был написан Брайаном Эвансом, Марком Эндрю Бильцем и Хелен Мари Бускет в 2014 году. В 2021 году книга была преобразована в графический роман. Он вышел в свет несколько месяцев назад и в рецензии Kirkus Reviews был назван необычайной историей: «причудливая история ужасов со впечатляющими персонажами и блестящим стилем».

«Мы всегда знали, что рано или поздно он попадет на телевидение. В данный момент мы решаем, куда его отдать», — говорит Эванс.

Оригинальный роман можно приобрести на Amazon.com по ссылке https://www.amazon.com/Horrorscope-Brian-Evans-ebook/dp/B01IKLW5GM/ref=sr_1_1?crid=2UM9TGSTBRPT0&keywords=horrorscope+brian+evans&qid=1651550144&sprefix=horrorscope+brian+eva%2Caps%2C108&sr=8-1 или на Audible для любителей аудиокниг по ссылке https://www.audible.com/pd/Horrorscope-Audiobook/B00SC0ZMW6?qid=1651550203&sr=1-2&ref=a_search_c3_lProduct_1_2&pf_rd_p=83218cca-c308-412f-bfcf-90198b687a2f&pf_rd_r=1JDQ977CJSRNQ3C8V2A9

Новый графический роман можно приобрести по ссылке https://www.amazon.com/HORRORSCOPE-Graphic-Novel-Brian-Evans-ebook/dp/B096FYQ1RL/ref=sr_1_3?crid=2E56O8AHW4UOH&keywords=horrorscope+brian+evans&qid=1651550242&sprefix=horrorscope+brian+evans%2Caps%2C123&sr=8-3

Трейлер книги увидели кинозрители более чем 10 000 кинотеатров по всему миру перед показами основных фильмов.

«Мы рекламировали ее там, потому что знали, что они будут сидеть на том же месте, чтобы посмотреть нашу книгу на экране», — говорит Эванс.

История о девушке-экстрасенсе, вынужденной предсказывать будущее для мафии. Когда, в конце концов, ее убивает недоверчивый подручный главаря, знаки зодиака приходят, чтобы отомстить.

«Мы очень рады тому, в каком направлении все развивается, и даже когда другие не видели перспектив, наша вера в эту историю давала нам силы продолжать», — заявил соавтор Марк Эндрю Бильц.

Нарада Майкл Уолден, автор самого продаваемого саундтрека к фильму всех времен, «Телохранитель», уже написал заглавную песню к будущему сериалу.

«Мы всегда знали, что это вопрос времени, и, находясь кто на Тайване, кто в Сиэтле, кто в Великобритании, мы обсуждали дальнейший план действий», — говорит Бильц.

На сегодняшний день этот графический роман получил 5-звездочные отзывы в каждом журнале, где вышла рецензия на него. Оригинальный роман адаптирован Westwind Comics в Испании.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=-01YOYFByrs
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1809676/HORRORSCOPE_Front_Cover.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1809685/Crab_Horrorscope.jpg

SOURCE ESW Management

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