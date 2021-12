Gramercy erhebt Klage gegen ukrainischen Oligarchen Oleg Bakhmatyuk und seinen US-Partner Nicholas Piazza wegen Vermögensübertragung

GREENWICH, Conn., 10. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management LLC, US-Investmentgesellschaft für Schwellenmärkte, reichte am 07.12.2021 bei einem US-Bundesgericht Klage unter der RICO Satzung (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) gegen Oleg Bakhmatyuk, den Gründer und Mehrheitsaktionär eines der größten ukrainischen Agrarkonglomerate, UkrLandFarming (ULF), und den Geschäftsmann Nicholas Piazza aus Wyoming ein. Gramercy ist einer der größten Anleger von ULF.

In der US-Klage wirft Gramercy vor, es habe ein „komplexes, vielschichtiges System" gegeben, das darauf abzielte, die Kontrolle über ULF und seine Tochtergesellschaft Avangardco IPL (AVG) zu behalten, und die Kapazität von Gramercy seine Investition wiederzuerlangen, zu beeinträchtigen.

Zusätzlich zu den RICO-Ansprüchen enthält die US-Klage Ansprüche wegen Betrugs, deliktischer Intervention, Beihilfe sowie zivilrechtliche Verschwörung und fordert unter anderem dreifachen Schadensersatz gemäß RICO.

Gramercy hat ebenfalls ein gesondertes Verfahren in Zypern eingeleitet bezüglich der Übertragung wesentlicher Vermögenswerte von der ULF-Gruppe auf ein Unternehmen in Zypern, dass sich im Besitz und unter der Kontrolle von Bakhmatyuk befindet. Mit der Klage in Zypern wird eine weltweite Anordnung zur Pfändung der Vermögenswerte von Herrn Bakhmatyuk angestrebt. Herr Bakhmatyuk und andere haben sich bereits durch Anwälte vor Gericht vertreten lassen, um die Klage in Zypern zu verteidigen. Eine weitere Anhörung zum Antrag auf Pfändung der Vermögenswerte ist derzeit für den 28. Januar 2022 angesetzt.

Der Gründer und Chief Investment Officer von Gramercy, Robert Koenigsberger, kommentierte: „Im Namen unserer Anleger hat Gramercy in gutem Glauben viel Zeit und Ressourcen darauf verwendet, Herrn Bakhmatyuk an den Verhandlungstisch zu bringen, um eine umfassende Umstrukturierung der Kapitalstruktur des Unternehmens in Übereinstimmung mit internationalen Maßstäben auszuhandeln. Wenn keine faire Einigung erzielt werden kann, bleibt Gramercy keine andere Wahl, als den Rechtsweg zu beschreiten, da die Übertragung von Vermögenswerten in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar aufgedeckt worden ist, die den Anlegern von Gramercy erhebliche Verluste beschert hat".

Anmerkung: Gramercy ist ein auf Schwellenmärkte spezialisierter Investmentverwalter mit Sitz in Greenwich, Connecticut, sowie Niederlassungen in London und Buenos Aires. Gramercy verwaltet ein Vermögen von ca. 5 Mrd. USD. ULF Group gehört zu den größten landwirtschaftlichen Unternehmen der Ukraine und besitzt den größten Eierproduktionsbetrieb in Europa.

SOURCE Gramercy Funds Management LLC