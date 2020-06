Gramercy Funds Management renforce sa présence à Londres

Deux analystes de recherche ont rejoint son équipe

GREENWICH, Connecticut, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management a annoncé aujourd'hui avoir renforcé sa présence à Londres avec l'embauche de deux analystes de recherche expérimentés à travers sa filiale Gramercy Ltd.

Tolu Alamutu a rejoint l'équipe en tant que directrice générale adjointe en juin 2020 et James Barry en tant que directeur adjoint en novembre 2019. Tous deux relèveront de Philip Meier, directeur général et responsable de la dette des marchés émergents.

« L'arrivée de Tolu et de James au sein de notre équipe de recherche nous permet non seulement de renforcer les capacités de recherche de Gramercy, notamment dans les régions critiques de l'Europe centrale et orientale/Moyen-Orient/Afrique et de l'Asie, mais aussi de réaffirmer notre volonté d'accroître notre présence à Londres et en Europe plus généralement », a déclaré Philip Meier. « Malgré les récentes perturbations du marché, nous avons constaté un impact positif sur les portefeuilles et nous attendons avec intérêt les nouvelles opportunités qui se présenteront dans un contexte post-COVID. »

Avant de rejoindre Gramercy, Mme Alamutu exerçait en tant qu'analyste de recherche de crédit chez Tellimer (anciennement Exotix), où elle a dirigé la couverture de CEEMEA Financials. Plus récemment, M. Barry était chez Citigroup Global Markets, où il était responsable de la couverture de CEEMEA Corporates.

« Le fait de renforcer notre équipe londonienne nous place en bonne position pour continuer de prospérer à mesure que nous avançons dans la troisième décennie d'existence de notre société », a déclaré Robert Koenigsberger, associé fondateur et directeur des investissements de Gramercy. « Nos investisseurs reconnaissent l'importance de Londres en matière d'investissement dans les marchés émergents et nous sommes heureux d'accueillir à nos côtés des analystes qualifiés dont la perspicacité aura un impact positif sur les portefeuilles ».

Mme Alamutu est titulaire d'une licence (B.Sc.) en économie de la London School of Economics et agréée auprès de la CFA. M. Barry est titulaire d'un master en finance de l'Université de Durham et d'un diplôme de premier cycle en économie et en politique.

À propos de Gramercy Funds Management

Gramercy est un cabinet de gestion de portefeuille spécialisé dans les marchés émergents. Établi à Greenwich, dans l'État du Connecticut, il dispose également de bureaux à Londres et à Buenos Aires. La société, qui a été fondée en 1998 et dont la valeur s'élève désormais à 4,6 milliards de dollars, vise à procurer aux investisseurs des rendements supérieurs ajustés au risque en appréhendant les marchés émergents d'une manière globale, soutenue par une plateforme institutionnelle transparente et robuste. Gramercy propose des stratégies alternatives et classiques couvrant toutes les classes d'actifs des marchés émergents, telles que les solutions de capital, les crédits privés, les créances en difficulté, les dettes en USD et en monnaie locale, les créances à haut rendement/d'entreprise et les situations spéciales. Gramercy est une société de conseil en placement enregistrée auprès de la SEC et signataire des Principes pour l'investissement responsable (UNPRI). Gramercy Ltd, une filiale, est enregistrée auprès de la FCA. Pour plus d'informations, consultez www.gramercy.com.

