GRAND ASTON Cayo Las Brujas - Pronto para reabrir para turistas

Com uma praia paradisíaca de areia branca com três quilômetros de extensão, jardins exuberantes e águas azuis, o resort compreende 660 quartos e suítes em estilo caribenho. Os hóspedes podem escolher um quarto somente para adultos com acesso à sua própria piscina ou um quarto familiar. O ASTON Fiesta anexo conta com 67 quartos all-inclusive e uma piscina infinita na seção exclusiva para adultos. O "Pueblo" do próprio resort irá entreter os hóspedes durante o dia e à noite com bares e restaurantes, além de uma divertida pista de boliche e outras opções.

Com 21 estabelecimentos de gastronomia e bebidas, o GRAND ASTON Cayo Las Brujas é o destino perfeito para os apreciadores da alta culinária. Eles poderão escolher entre o buffet internacional do Panorama, iguarias cubanas no La Finca, cozinha texana-mexicana no Desperado, cozinha francesa no La Mer, enquanto os amantes de frutos do mar apreciarão o Ranchon. Durante a sua estadia no paraíso, os hóspedes poderão degustar sua bebidas favoritas em um dos diversos bares do resort.

Os hóspedes também poderão relaxar em uma das oito incríveis piscinas do resort, do autêntico spa balinês e praticar exercícios no moderno centro de fitness equipado com equipamentos Technogym. Outras instalações incluem um salão de beleza, um centro de esportes aquáticos no local, quatro quadras de tênis e uma área recreativa para crianças, o que não dá motivos para sair deste exótico paraíso litorâneo.

"Temos o prazer de voltar a receber os hóspedes em nosso hotel para desfrutar de um pedaço do paraíso em Cuba. Nossa equipe se esforça para garantir aos hóspedes uma experiência inesquecível a partir do momento em que eles chegam. Este resort paradisíaco é o cenário perfeito para casais que planejam dizer o "Sim" ou para as empresas que organizam eventos memoráveis neste lindo cenário", disse John Flood, presidente e CEO da Archipelago International.

Sobre a Archipelago International

O maior grupo privado e independente de gestão hoteleira do Sudeste Asiático, operando mais de 150 hotéis e mais de 50 em implementação no Sudeste Asiático, no Caribe e no Oriente Médio. Hotéis consagrados com amplo legado e 20 mil quartos em mais de 60 destinos com marcas como ASTON, Collection by ASTON, The Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, NEO, favehotels e Nordic. arquipelagointernational.com .

