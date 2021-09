Grand festival de la bande dessinée à Taïwan - Annonce des finalistes de la 12e édition des Golden Comic Awards

Les inscriptions aux Golden Comic Awards de cette année ont connu un grand succès. Le ministère de la Culture a déclaré qu'un total de 226 œuvres avaient été inscrites au concours, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année dernière. Après examen, un total de 25 œuvres ont été présélectionnées et Ren Zhenghua a remporté le prix de la contribution spéciale. Ren Zhenghua s'est fait connaître dans les années 1980 avec ses bandes dessinées de style « girly ». Ses œuvres les plus connues incluent « Sea of Devil », « Ren Rou Bao Zi », « Drawn to Life », « Drawn to Life 2 », et bien d'autres. Son travail regorge de perspectives divertissantes pour l'humanité, et sert de modèle aux jeunes générations.

En ce qui concerne les autres prix, le jury a déclaré que les finalistes pour le prix du meilleur nouveau talent de cette année étaient incroyables, notamment au niveau des styles et des choix de matériaux. Quant aux finalistes du prix du meilleur éditeur, ils montrent comment les éditeurs explorent le marché avec leur propre vision unique. Ces derniers ont amené les créateurs à clarifier le cœur de leur œuvre du début du projet jusqu'à l'achèvement. Les œuvres présélectionnées pour la meilleure application cross-média utilisent des produits périphériques et des supports intégrés pour enrichir la vision du monde de l'œuvre originale. Les travaux présélectionnés pour la bande dessinée de l'année sont divers et présentent des styles différents.

Étant donné que le gouvernement a fait la promotion des bandes dessinées et a contribué à la traduction des données, le prix de la bande dessinée du gouvernement a été ajouté cette année afin d'encourager les créateurs et les organisations privées à coopérer avec les agences gouvernementales pour développer des bandes dessinées originales aux caractéristiques taïwanaises. Le jury a déclaré que les finalistes de ce prix avaient réussi à briser les vieux stéréotypes. Ces œuvres sont imaginatives, créatives et accrocheuses.

Selon le ministère de la Culture, cette année, le prix de la bande dessinée de l'année sera remis à 6 lauréats. De plus, chaque prix aura un lauréat. Un autre gagnant se verra remettre le grand prix GCA. Il sera sélectionné parmi les lauréats de la bande dessinée de l'année. Le montant total des récompenses s'élève à 2,45 millions de nouveaux dollars taïwanais et la liste des lauréats sera annoncée lors de la cérémonie de remise des prix le 28 octobre. La série en ligne Golden Comic Awards sera lancée dès le 22 octobre. Pour plus d'informations, abonnez-vous à la page des GCA sur Facebook : https://www.facebook.com/GoldenComic/.

