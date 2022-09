GRAND IMPACT, PETIT PAQUET: DEBIOPHARM LANCE UN CHALLENGE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE WAZOKU POUR DÉVELOPPER UNE TECHNOLOGIE POUR LES PETITS ADCs

Les Conjugués Anticorps-Médicaments (ADCs) actuellement approuvés sont de grosses molécules (150 kDa) composées d'un anticorps, d'un payload cytotoxique et d'un linker reliant les deux éléments précédents.

Debiopharm a lancé l'ADC Innovation Challenge à un groupe international de "problem solvers" au sein du réseau mondial Wazoku afin de proposer des méthodes de conjugaison chimique applicables aux anticorps de petit format.

La proposition gagnante recevra un prix en argent et sera acquise par Debiopharm, leader dans le développement de médicaments, pour un développement ultérieur.

LAUSANNE, Suisse , 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), une société biopharmaceutique mondiale basée en Suisse, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un Challenge mondial et ouvert d'innovation visant à identifier une méthode efficace pour lier un payload cytotoxique ou traçable à des anticorps de petit format, dont le fragment cristallisable (Fc) a été retiré. Pour répondre à la nécessité de limiter l'action non spécifique des médicaments avec les ADC à petits fragments, Debiopharm utilise une approche collaborative, telle que pratiquée dans son modèle d'entreprise, considérant le monde comme un laboratoire d'innovation. Par l'intermédiaire de Wazoku, une plateforme d'innovation ouverte de crowdsourcing, le Challenge a été lancé à l'échelle mondiale à des participants issus de divers milieux, y compris les sciences, l'ingénierie et la technologie. Ce Challenge nécessitera la soumission d'une proposition écrite directement via la plateforme Wazoku avant le 15 octobre 2022.

Les ADC sont une classe de médicaments biopharmaceutiques conçus comme une thérapie ciblée ou un outil de diagnostic connu pour le traitement des cancers solides et liquides. Les ADC sont de grandes molécules complexes composées d'un anticorps, avec deux Fab et un Fc, lié à un payload cytotoxique biologiquement actif. Les ADC sont conçus pour cibler et tuer des cellules spécifiques tout en épargnant les cellules saines. Néanmoins, en raison de leur grande taille (150 kDa), les ADC conventionnels sont exposés à des problèmes de pénétration dans les tumeurs ainsi qu'à des liaisons non spécifiques, qui affectent finalement la qualité du diagnostic ou de la thérapie. Les anticorps de petit format (tels que (Fab)2, Fab, scFv, etc.) sont nettement plus petits et pénètrent donc plus efficacement dans les tissus. Ils sont également éliminés plus rapidement de l'organisme et constituent donc une méthode idéale pour l'imagerie diagnostique. Grâce à ce Challenge, Debiopharm espère développer de nouvelles méthodes de diagnostic non invasives et améliorer la spécificité du ciblage des médicaments afin de préserver au mieux les tissus sains. Pour plus d'informations sur le Challenge "Méthode de conjugaison sélective pour les anticorps de petit format" (ID : 9527228833), rendez-vous ici.

"Avec plus de 40 ans d'expérience, nous avons appris que la collaboration est essentielle pour trouver des solutions novatrices à des besoins médicaux non satisfaits. Grâce à des stratégies actives d'innovation ouverte, nous voulons fournir de nouveaux traitements aux patients atteints de cancer." Frederic Levy, Senior Executive Director, Search and Evaluation, Debiopharm.

Spécialisée dans la fabrication et le développement de thérapies oncologiques et antibiotiques, Debiopharm a entamé cette collaboration de recherche pour étendre les technologies ADC développées en interne, AbYlinkTM et MultilinkTM. La première technologie de liaison permet d'attacher sélectivement des payloads cytotoxiques ou traçables à la partie Fc de l'anticorps, tandis que la deuxième technologie de liaison est adaptée à l'attachement à plusieurs médicaments. Pour plus d'informations sur l'une ou l'autre de ces technologies, cliquez ici.

Après la période de soumission du concours, la société évaluera chaque proposition et communiquera la solution gagnante.

