Grande avanço estratégico da exploração do petróleo de xisto da Sinopec: três poços potenciais na Bacia de Subei registram alto fluxo de petróleo com reservas estimadas de 350 milhões de toneladas

A avaliação preliminar mostra que o estabelecimento feito pela Sinopecde em uma área favorável de 420 quilômetros quadrados com 350 milhões de toneladas de recursos de petróleo de xisto no saguão Qintong mostrou boas perspectivas de exploração e desenvolvimento na região e inaugurará uma substituição estratégica dos recursos de petróleo bruto na Bacia Subei da China.

O óleo de xisto na Bacia Subei tem uma profundidade de enterramento de mais de 3 mil metros, onde o desenvolvimento é difícil, pois a pressão é alta e o espaço de armazenamento é mais fino que um fio de cabelo, trazendo grandes desafios às técnicas de processamento como perfuração e fraturamento. O departamento de petróleo do leste da China da Sinopec conseguiu este grande avanço na exploração de petróleo de xisto ao combinar fatos reais de exploração da Bacia Subei para fortalecer a pesquisa sobre condições de formação e padrões de enriquecimento do óleo de xisto continental.

A Sinopec continuou a expandir e promover seus esforços de exploração do óleo de xisto. Em janeiro de 2021, o departamento de exploração da Sinopec realizou testes de produção do poço Taiye 1 de óleo e gás de xisto, uma estimativa preliminar mostrou reservas de gás de xisto de 200 bilhões de metros cúbicos e condensados de 280 milhões de toneladas.

Em novembro de 2021, o campo petrolífero da Sinopec Shengli alcançou um grande avanço na exploração de petróleo de xisto na área de exploração oriental, e, de acordo com previsões atuais, o primeiro lote de reservas geológicas de petróleo de xisto atingiu 458 milhões de toneladas. As estimativas iniciais dos recursos de petróleo de xisto na região chegam a 4 bilhões de toneladas, tornando-a uma nova fronteira para aumentar as reservas e a produção no leste da China.

Na exploração e desenvolvimento do gás de xisto, a Sinopec estabeleceu o primeiro grande campo de gás de xisto de 10 bilhões de metros cúbicos da China, o campo de gás de xisto de Fuling, que produziu cumulativamente 40 bilhões de metros cúbicos de gás de xisto. Até agora, o campo de gás de xisto provou novas reservas de 104.883 bilhões de metros cúbicos, fazendo com que o total acumulado chegue a 900 bilhões de metros cúbicos, o que representa 34% do total das reservas de gás de xisto provadas na China.

Além disso, a Sinopec descobriu o primeiro campo de gás de xisto profundo da China, o campo de gás de xisto de Weirong, cuja primeira fase construiu uma capacidade de produção de 1 bilhão de metros cúbicos em 2020.

