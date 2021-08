Grande cérémonie d'ouverture de l'impressionnant musée Neolith® en Chine.

CASTELLÓN, Espagne, 23 août 2021 /PRNewswire/ -- La multinationale espagnole Neolith®, leader dans la fabrication de Pierre Frittée, vient de célébrer l'ouverture d'un musée spectaculaire et avant-gardiste dans la ville de Hangzhou. La structure est située dans le district urbain de Binjiang, une zone abritant les sièges de certains géants asiatiques du commerce électronique, de l'automobile et de la technologie, tels qu'Alibaba, Geely, Dahua Technology et H3C.

Expériences spatiales

Le musée a été conçu par Chen Lin et Cui Shu, deux maîtres du design de renommée internationale qui ont imaginé un espace unique et singulier, permettant de mieux comprendre les raisons pour lesquelles l'architecture asiatique moderne est considérée comme l'une des plus innovantes et des plus ambitieuses au monde.

Le musée Neolith® a été créé pour offrir à ses visiteurs une expérience spatiale immersive. Un parcours où les formes, les lumières, les couleurs, les textures et les matériaux sont modulés et créent une succession d'expériences réelles en 3D qui interpellent tous les sens pour offrir une aventure innovante et futuriste. Le noir et le blanc forment le principal duo d'un itinéraire caractérisé par la combinaison de matériaux et de formes, ainsi que par le recours à de multiples ressources esthétiques.

Inspiré du concept oriental du « lâcher prise », le visiteur est invité à ouvrir son esprit et se laisser porter à travers une succession d'espaces où Neolith® est présenté à travers des plaques de marbre suspendues et éclairées par des LED, qui marquent le parcours et divisent les espaces, entraînant le visiteur dans un voyage qui se termine par « l'arrivée », point culminant de cet apprentissage empirique de Neolith®.

Le musée fait office de laboratoire vivant qui favorise une expérience architecturale et spatiale du visiteur, au-delà de la simple contemplation artistique. Il véhicule des qualités et des valeurs qui définissent de nouvelles tendances fondées sur l'innovation, les nouveaux matériaux et un design d'avant-garde basé sur des lignes, des plans, des matériaux et des surfaces épurés et déliés.

Événement de l'année

L'inauguration du musée et la mise en scène spectaculaire de la cérémonie ont rassemblé des centaines d'invités, avec la présence remarquée des architectes et designers les plus célèbres et les plus réputés de Chine, d'importants hommes d'affaires et de personnalités du monde politique, artistique et social.

« L'ouverture de cet espace unique et de premier plan en matière de design et d'architecture est le projet le plus ambitieux de Neolith à ce jour en Chine », a déclaré José Luis Ramón, CEO de Groupe Neolith®. « Avec notre partenaire Techsize, a-t-il ajouté, nous avons réussi en à peine 10 ans à placer Neolith comme la marque de référence, avec une présence directe dans plus de 30 showrooms dans les 21 villes les plus importantes du pays ».

Pour Leon Liang, CEO de Techsize, le partenaire de Neolith® en Chine : « Cet espace sera un haut lieu d'interaction et d'échange professionnel et commercial et une source d'inspiration pour de futurs projets qui apporteront beauté, innovation et prestige à l'architecture et au design ».

Télécharger les images ici : https://we.tl/t-7OVAgXUCH4

À propos de Neolith®

Fondée en 2009, Neolith®, la marque leader du marché de la Pierre Frittée, est une catégorie de produit révolutionnaire devenue matériau de choix pour les architectes, designers, prescripteurs et marbriers.

Ce matériau pionnier peut être utilisé dans les projets de construction intérieurs et extérieurs les plus exigeants. Combinant une décoration détaillée haute définition et des performances exceptionnelles, Neolith® offre une triple garantie : solidité, beauté et pérennité.

Site Web : https://www.neolith.com/

SOURCE Neolith