Grande lançamento da HORIBA no momento em que a virtualização do desenvolvimento de RDE oferece economias de US$ 17 milhões

O lançamento coincide com um novo informe encomendado pela HORIBA, que revela a crescente motivação empresarial para a virtualização do desenvolvimento do trem de força de RDE.

Segundo o estudo, realizado pela Frost & Sullivan, a virtualização dos testes de RDE pode ajudar os fabricantes de equipamentos originais do setor automotivo a reduzirem os requisitos dos protótipos de veículos em até 75%, substituindo os testes em estrada por um desenvolvimento mais eficiente no laboratório, e resultando em economias de até US$ 17 milhões por programa de veículo. Isso se soma a um enorme potencial de economia devido à redução dos prazos de testes e desenvolvimento.



Steve Whelan, líder do Centro Global de Desenvolvimento e Aplicação da HORIBA, comenta:



"Os fabricantes estão enfrentando diversos desafios: redução de emissões, eletrificação e mobilidade futura, tudo isso enquanto permanecem competitivos. A fim de proporcionar uma abordagem mais eficiente e econômica para o desenvolvimento de RDE, desenvolvemos a RDE+."



"Conforme demonstrado pela nossa poderosa pesquisa, ela chega no momento em que a motivação empresarial para o desenvolvimento de RDE virtual nunca foi tão convincente, ajudando os fabricantes de equipamentos originais a economizarem até US$ 17 milhões em reduções de protótipos em cada programa. Isso sem mencionar as economias de custos a serem conseguidas, potencialmente na casa dos milhões, em reduções de prazos de desenvolvimento."



O lançamento ocorre em um momento crucial para a indústria automotiva global, que procura enfrentar o futuro desafio tecnológico enquanto se recupera do impacto da COVID-19. Adicionando pressão, o relatório estima que os requisitos de RDE triplicaram os períodos de testes.



É aí que entra a necessidade crescente de uma abordagem mais ágil ao desenvolvimento de produtos, nas palavras da HORIBA.



Steve acrescenta: "A transição a uma abordagem mais ágil é inevitável para atender à demanda futura de veículos. A validação virtual desempenhará um papel de liderança neste processo, permitindo que os produtos sejam desenvolvidos de forma melhor e mais rápida, e essencialmente fazendo mais com menos."



"É aconselhável que os fabricantes tomem uma atitude agora, fazendo a virtualização das atividades de testes físicos. Conforme demonstrado pela RDE+, com benefícios que abrangem a redução dos requisitos de protótipos, o aumento da confiança e uma enorme economia de custos, eles terão certeza de continuar na pista mais rápida."



Para obter mais informações sobre a solução RDE+ da HORIBA MIRA, visite: www.horiba.com/RDEplus.



