Grande marca de eletrodomésticos com tecnologia alemã chega ao Brasil

A marca de eletroportáteis e eletrodomésticos com tecnologia alemã mais vendida na Ásia desembarca no Brasil com sua linha focada em cozinha, já com data de início de suas vendas para 9_de setembro.

BRASÍLIA, Brasil, 1 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Gaabor chega prometendo preços atrativos aliado a alta tecnologia e design super moderno e inovador. Em sua linha de produtos de lançamento destacam-se as Fritadeiras a ar, as famosas Air Fryers, com preços que prometem bater as grandes marcas do mercado, além de Panela Elétrica, Batedeira Portátil e um novo conceito de Grill Elétrico, que a marca garante que você nunca viu!

Marca alemã de eletroportáteis e eletrodomésticos mais vendida no sudeste asiático Linha de produtos Gaabor que estará disponível a partir de 09 de setembro de 2022

Fundada por Gabor Lorenz, um empreendedor da indústria alemã de aparelhos para cozinha, a Gaabor é uma marca especializada em eletroportáteis de alta qualidade e muita atitude. A Fritadeira a Ar (Air Fryer) livre de fumaça, conta com sistema Cyclone Air responsável por guiar o ar, ocasionando a circulação tanto do ar frio quanto do quente, proporcionando cozimento preciso, redução do teor de gordura dos alimentos através da separação das partículas de óleo sem perder o frescor e os nutrientes dos alimentos.

A fritadeira ainda conta com as funções comuns da categoria para proporcionar uma experiência ímpar e descomplicar a rotina das famílias brasileiras, impulsionando a qualidade alimentar dos lares brasileiros.

Após grande destaque de vendas e presença na Ásia (Filipinas, Tailândia, Indonésia, Malásia e Vietnã), a marca que já se consolidou como uma das maiores do oriente e acumula anos de experiência, tem ambições grandes para o Brasil, trazendo produtos com tecnologias premium por valores incrivelmente acessíveis.

A marca informa que iniciará suas operações com um catálogo de 7 produtos Air Fryers de 4,5L, 5L e a sua Super Jumbo de 6L, além do seu inovador Grill "Tudo-em-um", Panela Elétrica Multiuso, Batedeira Portátil e Aspirador de pó inteligente, mas não para por aí: mas não para por aí: a empresa já tem planos de trazer as suas demais linhas de cozinha, proporcionando ao brasileiro todo o ecossistema conveniente da Gaabor.

A empresa ainda promete realizar um lançamento com preços de nível Black Friday, com data marcada para 9 setembro e ressalta a importância de acompanhar as suas redes sociais, onde serão informadas campanhas de promoções, dicas de uso e receitas até mesmo com influencers.

Os produtos estarão disponíveis inicialmente em grandes lojas online do Brasil, como Mercado Livre, Americanas, Shopee, Casas Bahia, entre outros. Neste novo normal em que vivemos, a marca propõe infinitas possibilidades com seus produtos. Com a Gaabor você pode se tornar um verdadeiro chef em segundos! Fique em casa e desfrute de comida saudável e saborosa com as Air Fryers que só a Gaabor pode te proporcionar. Está pronto para entrar na modernidade e ter uma vida descomplicada?

Compre Gaabor!

Contato: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888817/image_5017924_8081093.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888818/image_5017924_8081655.jpg

FONTE Gaabor

SOURCE Gaabor