Grande novità THOMAS SABO: il rinomato brand internazionale lancia i suoi primi orologi automatici

La cassa e il cinturino dei nuovi Rebel Automatic Skulleton sfoggiano un'estetica determinata e traggono ispirazione dall'inconfondibile DNA della linea di gioielli da uomo Rebel at heart di THOMAS SABO. Otto teschi argentati, integrati nella lunetta d'acciaio, vestono questi orologi di un tocco elegantemente ribelle. Il quadrante trasparente costituisce senza dubbio l'elemento chiave del design e rivela in parte l'affascinante movimento automatico a vista di casa Miyota. Altro dettaglio prezioso e assolutamente inedito, il vetro sapientemente integrato nel fondello, che riprende la forma dell'iconico teschio THOMAS SABO e permette di ammirare il movimento da entrambi i lati dell'orologio.

La serie si declina in cinque diversi modelli nei colori nero, argento e oro, con bracciale in acciaio o cinturino di pelle, in vendita esclusivamente nello store online http://www.thomassabo.com.

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è un'azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell'orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'azienda è presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.860 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO dà lavoro a circa 490 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali così come con le principali compagnie aeree.

