Grande première : THOMAS SABO crée sa première collection Eyewear

LAUF AN DER PEGNITZ, Allemagne, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- L'innovation chez THOMAS SABO : tout en restant dans le sillage de son ADN incomparable, la marque internationale de bijoux et de montres réalise pour la première fois sa propre collection Eyewear. En misant sur des designs uniques, un grand confort de port et une haute qualité de fabrication, la marque transforme avec brio une exquise sélection de modèles de lunettes classiques en véritables chefs-d'œuvre d'éloquence. Pour son lancement sur le marché, la collection se compose de 16 modèles de lunettes de soleil dans 48 coloris et de 12 autres paires à verres polarisés, le tout complété par quatre chaînes de lunettes.

Un sens inné du design a fait naître des modèles ponctués de détails iconiques et de superbes créations en métal : six lignes phares – HARRISON, JOHNNY, JAMES, MARLON, ROMY et MIA – affichent l'esprit rétro des lunettes au charme d'antan, de style pilote ou panto et de forme trapézoïdale ou ronde. L'esthétique des premiers modèles de lunettes THOMAS SABO s'appuie cet été 2019 sur un mix tendance de métal et d'acétate, des montures surdimensionnées au caractère affirmé, des looks monochromes ainsi que des teintes inspirées de la nacre ou de gemmes comme le quartz rose et le quartz fumé. Les codes visuels de la collection de bijoux THOMAS SABO Sterling Silver subliment tous les modèles : des motifs connus tels que la tête de mort, la croix ou le lys Bourbon, se retrouvent dans la collection Eyewear de même que des gaufrages et des effets graphiques et de relief ainsi que des ornements vintage et des charnières et éléments stylistiques en trois dimensions.

Les lunettes de soleil sont proposées avec des lentilles de haute qualité, certaines polarisées, allant du style casual unicolore au dégradé de couleurs très cool ou dans la variante métallisées à effet miroir. Elles exhalent encore mieux l'individualité des personnes qui les portent si combinées à une des chaînes assorties. D'une grande force d'expression, unisexes et offrant une excellente protection contre les rayons UV, les lunettes de soleil THOMAS SABO enrichissent désormais le portefeuille de produits de la marque.

Les lunettes de soleil et chaînes de lunettes de la nouvelle collection Eyewear de THOMAS SABO seront disponibles à partir de début mai 2019 dans les points de vente et espaces « shop in shop » THOMAS SABO sélectionnés, dans la boutique en ligne sur www.thomassabo.com ainsi que chez certains détaillants spécialisés.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 800 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 500 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.

