Grande successo per la 6° conferenza mondiale sull'e-commerce del settore viaggi in chiusura a Chengdu, in Cina

L'evento di quest'anno, a tema, "Data Insight and Intelligence-Driven – Create and Share the New Cultural Tourism Ecosystem", si è concentrato sullo scambio e la discussione in merito alle nuove tendenze nate dall'innovazione del settore del turismo, dalla promozione di nuove tecnologie e dall'accesso a risorse disponibili nei canali upstream e downstream, allo scopo di trasformare Sichuan in una destinazione turistica internazionale. Con la partecipazioni di leader del turismo mondiale, l'evento ha mostrato i progressi, le caratteristiche e le tendenze nell'emergente settore della provincia dal punto di vista dei big data.

Il CEO di PATA (Pacific Asia Travel Association), Consigliere di Stato, membro dell'Academy of Sciences for the Developing World e presidente del Tianfu Big Data International Strategy and Technology Research Institute, Shi Yong, assieme al Vicepresidente di Tencent Cloud, Wang Tao e al Responsabile di settore dei brand cinesi per Google, Ling Chen, hanno parlato al pubblico in una serie di conferenze assieme ad altri leader del settore turistico. Oltre 500 rappresentanti di più di 300 aziende leader globali presenti nel mercato del turismo sono stati invitati all'evento, tra cui brand quali Expedia, Airbnb, Travelzoo, Lvmama, Ctrip e Tuniu. La conferenza del Councilor Shi Yong dal titolo "Big Data Analysis and Smart Tourism" ha ricevuto ottimi e diffusi riscontri tra i presenti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787428/SICHUAN_global_travel_chengdu.jpg

SOURCE Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism