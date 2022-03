GRANDES E EXCEPCIONAIS: FURA Gems realizará leilão de esmeraldas naturais deslumbrantes de Coscuez, na Colômbia

Principais destaques:

210 mil quilates de esmeraldas brutas em uma variedade de qualidades em exibição. Uma impressionante variedade de esmeraldas de alta qualidade, em estado bruto, pesando mais de 20 quilates cada, entre as quais duas magníficas e incríveis esmeraldas brutas de 81,2 quilates e 83,8 quilates cada.

pesando mais de 20 quilates cada, entre as quais duas magníficas e incríveis esmeraldas brutas de 81,2 quilates e 83,8 quilates cada. Apresentação do primeiro sistema de classificação de esmeraldas do gênero para ajudar os compradores a ter layouts, lotes graduados e até peças únicas com cor e limpidez semelhantes.

Participação de mais de 50 clientes da Colômbia, Índia, Nova York , Israel e Bangkok

, e De maneira inédita para esmeraldas colombianas, a FURA garante total rastreabilidade e transparência de todo o lote do leilão de esmeraldas brutas, com o sistema da blockchain Provenance Proof do Gübelin Gem Lab.

Para verdadeiras obras-primas naturais de alta qualidade, o Emerald Paternity Test do Gübelin certifica a mina de origem da pedra

Estas esmeraldas brutas são, sem exceção, extraídas de forma ética e sustentável.

Dev Shetty, fundador e CEO da Fura, comentou:

"Com a aprovação da licença ambiental e prorrogação do título de mineração por 30 anos, já iniciamos a construção da mina subterrânea de grande porte. Acreditamos que, até 2023, a Fura se tornará o maior fornecedor mundial de esmeraldas colombianas brutas e, assim, disponibilizará uma oferta comercial consistente de esmeraldas colombianas brutas.

A gama de melhor qualidade que será exibida, incluindo as esmeraldas brutas de 81,2 quilates e 83,8 quilates cada, confirma nossa convicção de que a mina de Coscuez produz as melhores esmeraldas do mundo. Também temos orgulho de adicionar o sistema da blockchain Emerald Paternity Test and Provenance Proof do Gübelin Gem Lab para oferecer total transparência e rastreabilidade das esmeraldas provenientes da mina de Coscuez.

A Fura agradece à comunidade de Coscuez, ao governo da Colômbia por seu apoio e à equipe da empresa por seu trabalho árduo e incansável, além do compromisso incessante de fazer da Fura uma empresa de mineração verdadeiramente global."

Para mais informações, entre em contato com:

Rupak Sen, diretor de marketing, [email protected]

Rohit Jain, Public Relations Office, +917028918380 [email protected]

Sobre a FURA

A FURA, www.furagems.com é uma empresa de mineração de pedras preciosas fundada em 2017. Com sede nos Emirados Árabes Unidos e três subsidiárias de mineração na Colômbia, Moçambique e Austrália, a empresa produz esmeraldas, rubis e safiras, respectivamente.

FURA GEMS INC DMCC

