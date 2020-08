Grandes inovadores da tecnologia de tecidos se unem para criar primeiro artigo de vestuário do mundo inteiramente tratado com o HeiQ Viroblock

A JUST5 é uma jaqueta multifuncional elegante , com cada componente tratado com o HeiQ Viroblock para protegê-la contra deterioração por microrganismos contaminantes em apenas cinco minutos. O tratamento não protege quem usa a jaqueta ou outras pessoas contra bactérias transmitidas por alimentos (ou causadoras de doenças). Mas a jaqueta forma uma barreira altamente eficaz para proteger quem a usa contra contaminantes danosos nas proximidades.

Criadas e desenvolvidas para os imbatíveis

A JUST5 é uma iniciativa de cinco grandes fabricantes de material e traz muitos dispositivos que melhoram a vida. Todos os componentes da jaqueta JUST5 foram desenvolvidos pelas principais empresas em inovação de têxteis. Todos os componentes estão disponíveis individualmente para quaisquer marcas de vestuário ou de tecidos para a casa, que queiram criar suas próprias inovações.

Cinco componentes inovadores

Zíperes da 2A-NYGUARD NYSHIELD – Zíperes são tocados frequentemente durante o dia. Esses zíperes autodesinfetantes irão restaurar sua usabilidade em apenas cinco minutos, após cada toque. A 2A é pioneira em produção de zíperes na Europa desde os anos 30 e agora é líder em soluções sustentáveis e inovadores para fechos de roupas. ProtectV da Coats – Linhas de costura da principal fabricante de linhas industriais do mundo adiciona propriedades antimicrobianas e antivirais a cada ponto de costura. Tecnologia suíça de tecido antimicrobiano HeiQ Viroblock – O HeiQ Viroblock foi desenvolvido originalmente para tratar máscaras faciais registradas pela Swiss Medic como um dispositivo médico. Máscaras respiratórias tratadas com a mesma tecnologia foram aprovadas pela FDA dos EUA e estão em conformidade com a EUA. A HeiQ é a líder mundial em inovações tecnológicas na área têxtil. Tecido de malha de teia da SITIP – Tecido elástico para punhos de manga extensíveis da JUST5 para proteger as mãos quando tocarem superfícies possivelmente contaminadas. A malha de teia é uma tecnologia de tecido que impede um fio de correr após um rasgão e a SITIP é uma líder mundial nisso. Tecido da Windtex Vagotex – Tecido respirável, impermeável e resistente ao vento. A Windtex Vagotex S.p.A. é a líder em laminação e processamento de tecidos técnicos para esporte e calçados.

O cofundador e presidente-executivo do Grupo HeiQ, Carlo Centonze, disse: "É uma grande equipe, composta pelas cinco empresas mais inovadoras de nosso setor. Agora, qualquer marca pode simplesmente pegar peças dessas fornecedoras e fazer suas próprias roupas, 100% 'viroblocked'!".

Uma campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) se inicia às 11h (horário de Nova York), 17h (horário da Europa Central), em 26 de agosto no Kickstarter para pessoas interessadas em apoiar a ideia e fazer seus pedidos antecipados. Jaquetas prontas deverão estar disponíveis no final do outono.

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005 como um desdobramento (spin-off) do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH) suíço, a HeiQ é uma líder em inovação na área têxtil, criando algumas das tecnologias de têxteis mais eficazes, duráveis e de alto desempenho do mercado moderno. A finalidade da HeiQ é melhorar as vidas de bilhões de pessoas, por aperfeiçoar o produto de uso cotidiano: vestuários. Ao combinar três áreas de expertise – pesquisa científica, fabricação de materiais especiais e atribuição de marca de ingrediente de consumo – a HeiQ é a parceira de inovação ideal para criar produtos têxteis diferenciados e sustentáveis e capturar o valor agregado no ponto de venda. Com uma capacidade total de 35.000 toneladas por ano, a HeiQ tem unidades de fabricação nos EUA, Suíça e Austrália, servindo suas especialidades químicas em mais de 60 países. www.heiq.com

HeiQ, Viroblock e HeiQ Viroblock são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HeiQ Materials AG.

Sobre a 2A-NYGUARD

A 2A SpA é a empresa herdeira da Taurus Zippers, a primeira empresa da Europa a produzir zíperes nos anos 30 do século passado. Agora, é a líder em soluções sustentáveis e inovadoras para fechos de produtos têxteis. Durante os anos, ela diversificou suas atividades também para o campo de fundição em moldes de alumínio. Sua sede e principais fábricas de produção ficam na Itália. Ela tem subsidiárias nos EUA e na China. www.nyguard.com

Sobre a Coats

A Coats é a principal empresa de linhas industriais do mundo. Em casa em cerca de 50 países, a Coats tem uma força de trabalho de 17.000 pessoas, em seis continentes. A história pioneira de cultura inovadora da Coats assegura que a empresa desbrave caminhos em todo o mundo. Ela fornece produtos, serviços e soluções de software complementares e de valor agregado para as indústrias de roupas e calçados. Ela aplica técnicas inovadoras para desenvolver fios, linhas e tecidos de alta qualidade de materiais de desempenho em áreas tais como transporte, telecomunicações, energia e proteção pessoal. A Coats é constituinte da Série de Índices da FTSE4Good e integrante do Compacto Global da ONU. www.coats.com

Sobre a SITIP

A SITIP é uma líder mundial na área de têxtil, fundada em 1959, que fabrica tecidos de tricotagem de malhas de teia e circular. Impulsionada por seu amplo know-how, a SITIP cria soluções técnicas "Feitas na Itália" em conformidade com os requisitos mais exigentes do mercado. A SITIP tem duas unidades de fabricação em Cene (BG), na Itália, e uma em Malta. www.sitip.it

Sobre a Windtex Vagotex

A Windtex Vagotex SpA foi estabelecida nos anos 80 e por mais de 20 anos tem certificação ISO 9001, é certificada pela OekoTex e, mais recentemente, recebeu o Global Recycled Standard (GRS). Nos anos 90, desenvolveu uma membrana elástica, a Wintex®, seguida mais tarde por outros materiais igualmente inovadores. Hoje, com suas 14 linhas de produção, é líder no campo de laminação e no processamento de tecidos técnicos para roupas esportivas e calçados. A Wintex Vagotex é equipada com um laboratório moderno, com maquinaria para testar produtos acabados, a fim de garantir o alto nível de qualidade para seus clientes. Graças a sua filosofia empresarial dinâmica e positiva, desenvolvida em harmonia com os valores do esporte, a empresa consegue se manter competitiva, por criar tecidos de desempenho ainda maior, apropriados para diferentes disciplinas esportivas. www.vagotex.it

