Grandes preparaciones en Dubái para la 7th Global Family Office Investment Summit de Anthony Ritossa

Del 10 al 12 de noviembre de 2018, un grupo de la Lista A de más de 400 multimillonarios, jeques, familias reales y líderes empresariales de todo el mundo se reunirán en el Four Seasons Resort Jumeirah Beach bajo el Alto Patronaje de Su Alteza Sheikh Ahmed Al Maktoum. El grupo de elite de asistentes, que representa a más de 2.000 billones de dólares en inversiones de riqueza, escuchará las presentaciones de más de 80 prestigiosos ponentes mundiales.

"Estoy encantado de que nuestras Family Office Summits hayan conseguido su reputación como las "Davos of Family Offices". Como las últimas en la alineación de Global Family Office Summits de la Ritossa Family Office, la Dubai Summit contará con los principales expertos del mundo hablando y debatiendo acerca de las estrategias de acciones para generar retornos en un entorno de bajo rendimiento, eventos mundiales a tiempo, fundación de un legado con una vida de duración y oportunidades de inversión de primer nivel. Es por ello un honor poder reunir a un grupo de este prestigio de forma conjunta en Dubái", afirmó Anthony Ritossa, presidente de la Ritossa Family Office, unos negocios familiares que datan de hace 600 años en el Imperio Veneciano de Europa.

"Estoy encantado de asistir a la cumbre de Dubái, y estoy impaciente por participar con las principales oficinas de familias del mundo en este evento y ser parte de las conversaciones que impactarán en nuestro entorno de forma positiva", destacó Su Alteza Real el Príncipe Michel de Yougoslavi, nieto del Rey Umberto de Italia y el Príncipe Paul de Yugoslavia, Mónaco.

"Se trata de un auténtico evento internacional que reúne a una red mundial de oficinas de familia y que ofrece de forma continuada novedosas ideas y perspectivas", comentó Nabil Nazer, responsable de inversiones de Al Sulaiman Group, Reino de Arabia Saudita.

"La reciente Global Family Office Investment Summit de Anthony Ritossa celebrada en Dubái el año pasado fue un enorme éxito, reuniendo a personas de primer nivel que comparten ideas y experiencia procedentes de blockchain, criptodivisas, cuidado de la salud y muchas otras tecnologías. Estamos impacientes por celebrar el evento de noviembre de 2018", destacó Faris M. Al Tahtamooni, responsable senior de International Ventures, de la Private Office of Sheikh Saeed Al Maktoum, EAU.

"Chainstarter Ventures se enorgullece de ser un patrocinador de nuestro buen amigo y hospedador Anthony Ritossa. Sus cumbres son las mejores de las mejores y se celebran en entornos perfectos. Durante su más reciente cumbre celebrada en Mónaco, hemos logrado 360 millones de dólares en compromisos de inversión", explicó Nick Ayton, fundador y consejero delegado de Chainstarter y cripto-asesor de Family Office para Reino Unido.

La cumbre se dedica a la conversación privada, solo por invitación y de igual a igual en red y transfronteriza por medio del liderazgo, formando a familias con pensamiento similar acerca de lo que deben buscar y de cómo están invirtiendo. Entre los temas de la sesión se van a incluir los siguientes: Elite Investor Insights for 2018 & Beyond; Spotlight on the Middle East; The Eternal Flame Inside Families and the DNA of Success; Artificial Intelligence & Machine Based Learning; Solar Energy; Cryptocurrency & Blockchain; Co-Investment Opportunities; Philanthropy & Impact Investing; y muchos más.

Si desea conocer más detalles sobre los eventos futuros y de la 7th Global Family Office Investment Summit sólo por invitación en Dubái, escriba un e-mail - info@DubaiSummit.org o visite la página web http://www.RitossaSummits.com .

Si desea ver la lista de participantes en el evento, visite - http://ritossasummits.com/agenda.pdf

