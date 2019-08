Grandeur dans l'ordinaire : l'esprit qui inspire GAC Motor

GUANGZHOU, Chine, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- Faire ce qui est bien et persévérer. Telle est la leçon transmise par un garde-chasse à son fils après 41 ans d'efforts à transformer environ 2,27 kilomètres carrés de terrain montagneux stérile en paradis luxuriant en plantant un demi-million d'arbres. Après sa retraite, la routine quotidienne de protection et de surveillance de la forêt qu'ils ont créée ensemble a été transmise à son fils.

Consultez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8583351-gac-motor-greatness-in-ordinary/

Cette histoire concernant un vieil homme ordinaire et son fils dans la province de Jiangxi, en Chine, a été enregistrée par GAC Motor et disséminée à plus de gens.

Les arbres représentent leur espoir pour un meilleur avenir. Motivées par cet espoir, les deux générations se sont donné comme mission de planter et de protéger des arbres chaque jour de leur vie. Sans jamais se considérer comme « remarquables », ils le sont devenus en se donnant une tâche quotidienne, planter une grande variété d'arbres verts.

La grandeur résulte toujours de la persistance à faire ce qui est bien dans la vie quotidienne. GAC Motor évoque une grandeur créée par des gens ordinaires qui vont jusqu'au bout de leurs convictions et persévèrent, génération après génération. La société, non seulement leur rend hommage en « Saluant l'ordinaire », mais suit également le même chemin que ces gens ordinaires dans son engagement envers sa mission qui est de créer une vie de mobilité agréable pour les clients du monde entier.

Axée sur l'innovation, GAC Motor a pour mission de faire ce qui est bien en insistant sur un développement continu tout en observant les normes de conception, de production, de distribution et de service après-vente les plus élevées et en refusant de transiger face aux défis qui se présentent. Cela a aidé la société à remporter des prix et à accroître sa notoriété sur le marché.

GAC Motor a devancé toutes les marques chinoises pendant sept années consécutives dans la China Initial Quality StudySM (IQS) de J.D. Power Asia Pacific, démontrant la stratégie axée sur la qualité de la société en matière d'innovation en recherche et développement (R&D), fabrication, chaîne d'approvisionnement, ventes et services.

Dans l'optique de sa vision de poursuite de l'excellence, inspirée par les histoires de ces gens ordinaires, GAC Motor continue de se consacrer au développement de produits et de services renommés pour leur excellence pour ses clients du monde entier.

