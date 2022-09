Grandview illumine l'avenir grâce à un astéroïde

Annonce du premier astéroïde au monde nommé d'après une entreprise engagée dans l'éducation publique, « 29438 Zhengjia (1997 MV) », et cérémonie d'ouverture du Musée des sciences & du Musée d'astronomie de Grandview

GUANGZHOU, Chine, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 8 septembre 2022, l'astéroïde numéro 29438 a été officiellement nommé « 29438 Zhengjia (1997 MV) », ce qui correspond à l'orthographe phonétique de Grandview en langue chinoise. La cérémonie d'ouverture du Musée des sciences et du Musée d'astronomie de Grandview a eu lieu à l'hôtel Marriott de Guangzhou. Il s'agit du premier astéroïde nommé d'après une entreprise d'éducation publique par l'Union astronomique internationale (UAI), ce qui représente non seulement la reconnaissance et la confirmation de la contribution du Groupe Grandview à l'éducation scientifique citoyenne par les sociétés scientifiques et éducatives nationales et internationales, mais aussi les attentes et les encouragements pour le futur développement de la recherche astronomique et de l'éducation scientifique populaire dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. La cérémonie d'ouverture a également été l'occasion d'annoncer l'ouverture officielle du Musée des sciences & du Musée d'astronomie de Grandview, les deux nouveaux membres de la « Grandview Planet ».

Le 26 juin 1997, un astéroïde a été détecté et enregistré à l'Observatoire de Xinglong, l'un des Observatoires Astronomiques Nationaux de Chine (NAOC). Cette année, cet astéroïde a été officiellement nommé « 29438 Zhengjia (1997 MV) » avec l'approbation du GT sur la nomenclature des petits corps du système solaire. Chen Jiansheng, astrophysicien et académicien de l'Université de l'Académie chinoise des sciences, a présenté le certificat de nomination de l'astéroïde au Groupe Grandview. « La nomination de 29438 Zhengjia (1997 MV) est un cadeau de la NAOC et de l'UAI au Groupe Grandview, qui s'engage à promouvoir le développement et la popularisation des sciences astronomiques et de l'éducation à la recherche à travers des lieux publics », a déclaré l'académicien Chang Jin, directeur du NAOC, lors de l'événement.

Le Groupe s'associera au NAOC pour construire le Centre d'éducation à l'astronomie de Grandview. Les photos de l'Observatoire de Xinglong seront notamment envoyées en temps réel au Centre d'éducation à l'astronomie de Grandview. De cette façon, le public sera invité à explorer ensemble les mystères du ciel étoilé.

Max Xie, vice-président et PDG de Grandview Group Co., Ltd., a déclaré lors de la cérémonie que « L'imagination est un gène gravé dans nos os. En tant que haut lieu à la mode à Guangzhou, le centre commercial Grandview Mall s'est engagé à créer de nouvelles entreprises imaginatives, à intégrer la culture, la créativité et les rêves dans différents formats et à créer plus de joie et de bonheur pour le public. »

Le même jour, deux musées ont été officiellement ouverts. Le Musée des sciences de Grandview, avec une superficie de 10 000 ㎡, est le premier musée scientifique thématique de Chine bâti selon les normes des musées scientifiques de classe mondiale. Il présentera aux visiteurs une série d'expositions intéressantes, dont la plus grande plaque tournante de Coriolis au monde, la première expérience des hémisphères de Madeburg, la reproduction de l'expérience scientifique classique de la Tour penchée de Pise, les « descendants » du pommier dont le fruit a frappé Newton et l'a fait rentrer dans l'histoire, et ainsi de suite.

Le Musée d'astronomie de Grandview fait entrer le public dans un monde magnifique où mythes, sciences, récits et Histoire coexistent. Vous pourrez vous allonger sur l'herbe, lever les yeux vers le ciel étoilé, et éprouver le choc de n'avoir qu'à tendre la main pour toucher les étoiles de votre choix, avec des supernovae en éruption juste au-dessus de vous !

En tant que lieu important pour la protection et la transmission de l'héritage de la civilisation humaine, les musées sont l'un des meilleurs moyens d'aider les gens à apprendre les sciences. La dénomination de 29438 Zhengjia (1997 MV) et l'apparition de deux musées flambant neufs aideront le Grandview Mall à devenir la base d'enseignement scientifique la plus complète de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, avec les domaines abordés les plus complets, les types les plus variés et le contenu le plus riche.

