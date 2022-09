Grandview ilumina o futuro com um asteroide

Anunciando o primeiro asteroide do mundo "29438 Zhengjia (1997 MV)" a receber o nome de uma empresa envolvida na educação pública e a cerimônia de abertura do Museu de Ciência Grandview e do Museu de Astronomia Grandview

GUANGZHOU, China, 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 8 de setembro de 2022, o asteroide nº 29438 foi oficialmente batizado "29438 Zhengjia (1997 MV)", a grafia fonética de Grandview em chinês, e a cerimônia de abertura do Museu de Ciência Grandview e do Museu de Astronomia Grandview foi realizada no Guangzhou Marriott Hotel. É o primeiro asteroide a receber o nome de uma empresa envolvida na educação pública pela International Astronomical Union (IAU), o que representa não só o reconhecimento e a afirmação da contribuição do Grandview Group para a formação em ciências dos cidadãos por sociedades científicas e educacionais internacionais e nacionais, mas também a expectativa e o incentivo para o desenvolvimento futuro da pesquisa astronômica e da educação científica popular na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. A cerimônia de abertura também anunciou a abertura oficial do Museu de Ciência Grandview e do Museu de Astronomia Grandview, dois novos membros do "Grandview Planet".

Em 26 de junho de 1997, um asteroide foi detectado e registrado no Observatório Xinglong dos Observatórios Astronômicos Nacionais (NAOC). Este ano, com a aprovação da WG Small Bodies Nomenclature, este asteroide foi oficialmente batizado "29438 Zhengjia (1997 MV)". Chen Jiansheng, astrofísico e acadêmico da Universidade da Academia Chinesa de Ciências, apresentou o certificado de designação do asteroide ao Grandview Group. "A designação do 29438 Zhengjia (1997 MV) é um presente do NAOC e do IAU para o Grandview Group, que assumiu o compromisso de promover o desenvolvimento da popularização da ciência astronômica e da educação em pesquisa na forma de locais de bem-estar público", disse o acadêmico Chang Jin, diretor do NAOC, no evento.

O grupo unirá esforços com o NAOC para construir o Centro de Educação Astronômica Grandview. O que é mais notável é que as fotos do Observatório de Xinglong serão enviadas ao Centro de Educação Astronômica Grandview em tempo real. Dessa forma, o público é convidado a também explorar os mistérios do céu estrelado.

Max Xie, vice-presidente e CEO do Grandview Group Co., Ltd., disse na cerimônia: "A imaginação é o gene gravado em nossos ossos. Como um monumento moderno em Guangzhou, o Grandview Mall assumiu o compromisso de criar empresas inovadoras cheias e imaginação, integrando cultura, criatividade e sonhos em diferentes formatos e gerando mais alegria e felicidade para o público."

No mesmo dia, dois museus foram oficialmente abertos. O Museu de Ciência Grandview, com uma área de dez mil metros quadrados, é o primeiro museu temático de ciência da China, construído de acordo com os padrões dos museus de ciência de classe mundial. Ele apresenta aos visitantes uma série de exposições interessantes, como a maior mesa giratória Coriolis do mundo, a primeira experiência de hemisférios de Magdeburgo do mundo, o experimento científico clássico reproduzido da Torre Inclinada de Pisa e os "descendentes" da macieira que atingiu Newton na história, entre outras.

O Museu de Astronomia Grandview leva o público a um mundo magnífico onde mito, ciência, narrativas e história coexistem! Você pode se deitar na grama, olhar para o céu estrelado; pode experimentar o choque de estender a mão para colher estrelas com as supernovas surgindo lá em cima!

Como um lugar importante para proteger e deixar de herança para a civilização humana, os museus são uma das formas importantes de ajudar as pessoas a aprender ciências. A designação do 29438 Zhengjia (1997 MV) e o nascimento dos dois museus facilitarão a construção do Grandview Mall, que se tornará a base de educação científica mais completa na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, com os campos mais completos, os tipos mais diversificados e o conteúdo mais rico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895290/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895291/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895292/3.jpg

FONTE Grandview Group Co., Ltd.

