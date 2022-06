Granja Faria almeja crescimento de 25% em 2022

SÃO PAULO, 27 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Granja Faria, líder do mercado de ovos no Brasil, quer crescer 25% em faturamento em 2022, para R$ 1,4 bilhão, de acordo com a Coluna do Broadcast Agro. A empresa detém 7% da produção, o que equivale a 3,6 bilhões de dúzias por ano.

A publicação destaca que as vendas de ovos especiais e de galinhas criadas soltas devem impulsionar o crescimento, além da substituição de carnes por ovos. Aquisições também estão nos planos e devem continuar, segundo a coluna, no Centro-Oeste e no Nordeste.

Insolo: 180 mil hectares de soja e milho previstos para a safra 2022/23

Com investimento anual de R$ 120 milhões, a Granja Faria prevê plantio de 180 mil hectares de soja e milho na safra 2022/23 por meio da Insolo, que produz no Maranhão, Tocantins e Piauí. A produção não é destinada às granjas, de acordo com a publicação.

A Coluna do Broadcast Agro revela ainda que a Insolo aposta no controle biológico de pragas e doenças em 15% de suas lavouras, ou 25 mil hectares (área que deve crescer), com R$ 15 milhões de investimento este ano.

Para ler a matéria na íntegra, acesse o link.

FONTE Granja Faria

SOURCE Granja Faria