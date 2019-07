Grant's décroche le prix du meilleur whisky écossais dans le cadre de l'International Wine & Spirits Competition

Le concours IWSC, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, a été créé par le chimiste vinicole Anton Massel qui, en 1969, a eu l'idée de créer un concours de vins et de spiritueux qui n'était pas uniquement basé un jugement organoleptique, mais où tous les participants devaient également subir une analyse chimique. Ce concours est aujourd'hui considéré comme les « Oscars » de l'industrie des vins et des spiritueux.

Ce prix vient conclure une année extraordinaire pour Grant's, faisant suite à une refonte de la conception des bouteilles et à une croissance à deux chiffres en Afrique, en Europe de l'Est, en Amérique latine et en Inde, avec une croissance mondiale de 1,2 % dans une catégorie qui a décliné de 0,4 % entre 2013 et 2018*.

Le whisky distillé par Girvan vend aujourd'hui plus de 4 500 000 caisses à travers le monde, ce qui en fait le troisième plus grand producteur de whisky écossais au monde en volume, et le septième parmi tous les whiskies internationaux. Il se classe comme la 21e marque de spiritueux la plus profitable au monde^.

Danny Dyer, ambassadeur mondial de la marque Grant's, a déclaré : « Le Grant's 12 ans d'âge est un blend qui existe depuis un certain temps, et nous sommes ravis de le voir récompensé à l'IWSC. C'est un blend composé de beaucoup de chêne américain et fini dans des fûts de bourbon, ce qui peut paraître simple pour beaucoup, mais cela prouve qu'il n'est pas nécessaire de trop compliquer les choses pour faire un bon blend. »

Lorsqu'on lui demande ce qui rend le Grant's 12 ans d'âge si spécial, il déclare : « Notre maître assembleur Brian Kinsman, son expertise unique pour ce qui est du choix des malts qui entrent dans la composition du blend, et la qualité de la finition des fûts de bourbon. » Il ajoute : « Le Grant's 12 ans d'âge est un whisky doux, et il est donc idéal à partager avec des amis, qu'ils soient des amateurs ou des novices du whisky. »

Grant's est la plus grande marque en termes de volume du portefeuille de William Grant & Sons. La société familiale WG&S a été nommée « distillateur de l'année » et « producteur de whisky écossais de l'année » dans le cadre des prix International Spirits Challenge et de l'International Wine and Spirits Competition de 2018. Remarquablement, le producteur de spiritueux écossais s'est vu attribuer la plus haute distinction de « distillateur de l'année » de ces prix prestigieux 12 fois au cours des 13 dernières années.

Outre le trophée Blended Scotch Whisky, Grant's s'est vu remettre 7 autres prix, notamment :

Grant's Triple Wood Whisky – Bronze 2019

Grant's Ale Cask Blended Scotch Whisky – Argent 2019

Grant's Triple Wood Smoky Whisky – Argent 2019

Grant's Rum Cask Edition Blended Scotch Whisky – Argent 2019

Grant's 18 Year Old Blended Scotch Whisky – Or 2019

Grant's 12 Year Old Blended Scotch Whisky – Or exceptionnel 2019

Grant's 8 Year Old Blended Scotch Whisky – Argent 2019

