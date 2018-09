Grant's entra em uma era nova e estimulante com o Triple Wood - um revigoramento global da marca

GIRVAN, Escócia, 10 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Grant's, produtora do uísque escocês número três do mundo, anunciou hoje um revigoramento global da marca, que inclui uma nova embalagem extraordinária, com a renomeação de sua mistura (blend) inconfundível, uma variedade básica refinada e uma nova direção para sua campanha de comunicação. Lançado globalmente a partir de julho de 2018, o Triple Wood da Grant's é uma nova forma de comunicar a superioridade da bebida, através do processo de produção do uísque, que lhe dá um sabor macio, rico e suave.

"Enquanto outros uísques do tipo blended estão em declínio, o Grant's continua a ir de intensidade para intensidade, superando outras marcas para se tornar o uísque escocês número três do mundo. Com o uísque que detém o nome da família, temos grandes ambições de ser o protagonista mais distinto entre os uísques escoceses e estamos orgulhosos por poder celebrar a maturação de nosso Triple Wood, a chave para nosso sabor excepcional, com um novo revigoramento global da marca", disse o diretor de Marketing da Grant's, Philip Gladman.

Sobre o Triple Wood

O uso de madeira exerce um importante papel na criação do Grant's. Usando a mesma fórmula nos últimos 130 anos, 60% de seu sabor é retirado da influência do barril, em vez de ser envelhecido em apenas um tipo de barril. O líquido do Triplo Wood da Grant's envelhece em três tipos de barril: Carvalho Virgem (Virgin Oak), que lhe dá uma robustez apimentada; o Carvalho Americano (American Oak), que lhe empresta uma suavidade sutil de baunilha; e o Bourbon de Recarga (Refill Bourbon), que resulta em uma doçura de açúcar mascavo – para se obter um sabor realmente rico, macio e suave.

Também usando o processo do Triple Wood, o Triple Wood Smoky da Grant's é maturado em três tipos de barris. O misturador-mestre (master blender) Brian Kinsman aumenta a adição de uísques peated dentro da mistura, resultando e um sabor suave, rico e sutilmente defumado.

Uma variedade simplificada: edições em barril de cerveja, barril de rum e barril de xerez de oito anos

O misturador-mestre da Grant's Brian Kinsman e sua equipe passaram décadas experimentando o emparelhamento de misturas de uísques tradicionais da Grant's com perfis de sabores incomuns. O resultado foi as Edições de Barris da Grant's (Grant's Cask Editions) – três uísques escoceses blended, finalizados em um barril final cuidadosamente selecionado para se ter maior profundidade do sabor.

Desfrutado há 20 anos, o barril de cerveja do Grant's (Grant's Ale Cask) é o primeiro uísque escocês blended a ser finalizado em barris que foram usados anteriormente na produção de cerveja. Puro e fresco para o olfato, com características de malte cremoso, ele adiciona ao sabor xarope de bordo, maçãs vermelhas e mel com traços do carvalho.

Combinando a mistura do uísque tradicional com sabores exóticos do Caribe, na edição do barril de rum do Grant's (Grant's Rum Cask Edition) o uísque é maturado em barris de carvalho, antes de envelhecer ainda mais em barris usados anteriormente na produção de rum. Vibrante e adocicado com frutas tropicais e um traço de banana, revela o carvalho rico em baunilha e um toque de especiaria adocicada.

A finalização em barril de xerez de oito anos do Grant's (8-Year-Old Sherry Cask Finish) passa oito anos envelhecendo em barris de carvalho, antes de maturar ainda mais em barris de xerez cheiroso (Oloroso Sherry), apanhado à mão por Brian Kinsman na Espanha. Uma doçura imediata de baunilha com características de carvalho é contrabalançada por notas ricas de malte. Umas poucas gotas de água trazem frutas secas profundas e as especiarias sutis na madeira.

"O processo do Triple Wood está no âmago do que criamos aqui na Grant's. Como resultado do envelhecimento de nossos uísques em três barris diferentes, nosso Triple Wood é diferenciado em sabor, com um equilíbrio de qualidades retiradas do caráter da madeira. Gosto muito da complexidade da especiaria, da baunilha suave e da extremidade doce, reunidas da combinação dos três barris", disse o misturador-mestre Brian Kinsman.

Sobre a Grant's

Na vida, alguns tentam agir sozinhos. Na Grant's, preferimos agir juntos. Desde 1887, William Grant vem produzindo uísque com uma fórmula única, com paixão e conhecimentos compartilhados por cinco gerações. Nós maturamos o Triple Wood da Grant's em três tipos diferentes de madeira, para obter um sabor macio, rico e mais suave. Hoje, somos o uísque escocês número três do mundo. Beba o Grant's com responsabilidade.

