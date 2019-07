Grant's gewinnt höchste Scotch-Auszeichnung bei International Wine & Spirits Competition

GIRVAN, Schottland, 30. Juli 2019 Diese begehrte Auszeichnung für Blended Scotch Whisky ist der höchste Preis in der größten internationalen Whisky-Sparte.

Die jährliche IWSC feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Sie entsprang der Idee des Wein-Chemikers Anton Massel, aus der 1969 ein Wein- und Spirituosenwettbewerb hervorging, bei dem es nicht um eine organoleptische Bewertung gehen sollte, sondern um die chemische Analyse aller verkosteten Beiträge. Die IWSC gilt heute als die „Oscars" der Wein- und Spirituosenindustrie.

Die Auszeichnung krönt ein besonderes Jahr für Grant's, in dem das Unternehmen sein Flaschendesign komplett neu konzipierte und in Afrika, Osteuropa, Lateinamerika und Indien ein doppelstelliges Wachstum sowie ein globales Wachstum von 1,2 % in einer Kategorie verbuchen konnte, deren Umsatz von 2013 bis 2018 um 0,4 % nachließ*.

Vom im schottischen Girvan destillierten Whisky werden weltweit aktuell 4.500.000 Kisten verkauft, womit das Unternehmen in Bezug auf Volumen der drittgrößte Scotch-Produzent der Welt ist und unter den internationalen Whisk(e)ys an siebter Stelle steht. Weltweit belegt es in der Liste der wertvollsten Spirituosenmarken den 21. Platz^.

Grant's globaler Markenbotschafter Danny Dyer sagt: „Der 12 Jahre alte Grant's ist ein Blend, der schon länger auf dem Markt ist, und wir sind sehr erfreut, dass er bei der IWSC ausgezeichnet wurde. Der Blend beruht in der Reife in großen Teilen auf amerikanischer Eiche und kommt zum Finish in Bourbonfässern, was so manchem als simpel erscheinen mag, aber nur ausdrückt, dass man die Dinge nicht unnötig komplizieren muss, um einen großartigen Blend herzustellen."

Auf die Frage, was das Besondere am „Grant's 12 Year Old" sein mag, sagt er: „Unser Master-Blender Brian Kinsman, seine einzigartige Erfahrung bei der Auswahl der gemälzten Gerste, die in den Blend kommt, sowie die Qualität des frischen Bourbonfass-Finish." Er setzte hinzu: „Grant's 12 ist ein weich abgerundeter Whisky, weshalb er sich perfekt für einen Abend mit Freunden eignet, wobei es keine Rolle spielt, ob diese Kenner sind oder Whisky zum ersten Mal trinken."

Vom Volumen her ist Grant's die größte Marke des Produktportfolios von William Grant & Sons. Das Familienunternehmen WG&S wurde beim International Spirits Challenge und der International Wine and Spirits Competition 2018 zum ‚Destillateur des Jahres' und ‚Scotch Whisky Produzenten des Jahres' ernannt. Außergewöhnlich ist, dass der schottische Spirituosenhersteller bei diesen angesehenen Preisverleihungen in den vergangenen 13 Jahren die höchste Auszeichnung als ‚Destillateur des Jahres' ganze 12 Mal erhalten hat.

Neben der Trophäe für Blended Scotch Whisky erhielt Grant's noch weitere 7 Auszeichnungen, darunter:

Grant's Triple Wood Whisky – Bronze 2019

Grant's Ale Cask Blended Scotch Whisky – Silber 2019

Grant's Triple Wood Smoky Whisky – Silber 2019

Grant's Rum Cask Edition Blended Scotch Whisky – Silber 2019

Grant's 18 Year Old Blended Scotch Whisky – Gold 2019

Grant's 12 Year Old Blended Scotch Whisky – Gold, herausragend 2019

Grant's 8 Year Old Blended Scotch Whisky – Silber 2019

