Grant Thornton Chypre devient une autorité de premier plan sur la chaîne de blocs publique VeChainThor

Grant Thornton Chypre , l'une des plus grandes sociétés de conseil aux entreprises de Chypre et membre du réseau commercial tentaculaire de Grant Thornton présent dans plus de 140 pays, a officiellement annoncé qu'elle était devenue l'un des 101 Authority Masternodes pour la chaîne de blocs VeChainThor .

En début d'année, Grant Thornton Chypre et VeChain ont annoncé un partenariat officiel avec l'intention commune de fournir et d'étendre les services liés à la mise en œuvre de solutions de chaîne de blocs pour les entreprises locales et étrangères.

La décision de Grant Thornton Chypre de se présenter et de s'annoncer comme l'un des VeChainThor Authority Masternodes, contribuant à former une partie de l'épine dorsale essentielle de l'architecture de VeChainThor. Leur adhésion au programme est une reconnaissance tacite à la fois de la légitimité du projet, de la force de son réseau et de son avenir, ainsi que de la poursuite active de la croissance dynamique de l'écosystème de VeChain dans son ensemble.

Les Authority Masternodes ou nœuds maîtres d'autorité sont l'épine dorsale de la chaîne de blocs VeChainThor. En définitive, ils emballent, traitent et ajoutent des blocs à la chaîne de blocs. Par conséquent, une sélection minutieuse et conforme à la législation est essentielle pour garantir le maintien de normes élevées. Dans le modèle de consensus de VeChainThor, les 101 détenteurs de nœuds maîtres d'autorité, représentés par les utilisateurs des entreprises, les équipes de développement de la chaîne de blocs, les partenaires de développement commercial, les contributeurs de la communauté et les partenaires de recherche universitaire, sont chargés de maintenir la validation des transactions dans l'ensemble de l'écosystème de la chaîne de blocs.

Sunny Lu, secrétaire général de la Fondation VeChain, a déclaré: "Pour fournir une plate-forme et un écosystème de chaîne de blocs vraiment mûrs et fiables, la Fondation VeChain a toujours reconnu l'importance des partenaires de l'écosystème. En tant que facilitateur de l'écosystème de la chaîne de blocs, la Fondation permettra à GT-Chypre de saisir davantage d'opportunités commerciales et de créer des transactions de valeur sur la chaîne de blocs VeChainThor."

Au lieu de développer des solutions de chaîne de blocs à partir de zéro, en tant qu'Authority Masternode, Grant Thornton Chypre peut tirer parti du protocole de chaîne de blocs VeChain, des caractéristiques techniques conçues pour l'adoption par les entreprises, y compris la délégation de frais, des transactions multitâches, ainsi que des applications déjà construites sur VeChainThor. Grâce aux récompenses supplémentaires accordées à l'Authority Masternode, Grant Thornton Chypre pourra réduire le coût et éliminer les obstacles liés à l'utilisation de la technologie des chaînes de blocs pour fournir des services à ses clients.

"Devenir un Authority Masternode de VeChainThor nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients en lançant des produits propriétaires avec la technologie naissante de la chaîne de blocs", a souligné M. Alexis Nicolaou, directeur des technologies des grands livres distribués chez Grant Thornton Chypre. "Nous reconnaissons l'impact potentiel de la technologie des chaînes de blocs et avons ouvert la voie à la reconception des industries traditionnelles comme la finance, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les énergies renouvelables, le commerce électronique et la santé et la sécurité. Avec VeChain, nous allons explorer la croissance des entreprises dans plusieurs secteurs."

Avec Grant Thornton Cyprus, DNV GL et d'autres entités renommées sécurisant et validant les transactions sur la chaîne de blocs VeChainThor, les entreprises, les agences gouvernementales et les dApps communautaires qui s'appuient sur VeChainThor seront assurés de l'immuabilité des données.

À propos de Grant Thornton Chypre

Grant Thornton Chypre est l'une des plus anciennes pratiques comptables de l'île. Fondé en 1942, le cabinet est devenu un cabinet membre au sein de Grant Thornton International en 1982. En tant que cabinet membre de Grant Thornton International, nous pouvons combiner les connaissances et l'expérience de notre marché local avec les technologies, les méthodologies et les ressources spécialisées d'une organisation de services professionnels à l'avant-garde de la profession comptable mondiale. En septembre 2018, Grant Thornton (Cyprus) Limited a développé ses services technologiques avec le lancement d'une nouvelle ligne de services. Le département de technologie des grands livres distribués (ou chaîne de blocs) a fourni des services de conseil liés à la mise en œuvre des technologies DLT pour des entreprises locales et étrangères. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le site officiel : https://www.grantthornton.com.cy/services/distributed-ledger-technologies/

À propos de la Fondation VeChain

Lancée en 2015, la fondation VeChain a travaillé sans relâche pour jeter des ponts entre la technologie des chaînes de blocs et le monde réel. L'évolution de VeChainThor continue de s'accélérer, passant d'un réseau de consortium à la meilleure plateforme de chaîne de blocs publique de sa catégorie, utilisant le consensus de la preuve d'autorité, et présentant des caractéristiques techniques, une structure de gouvernance et un modèle économique avancés.

En tant que catalyseur de l'écosystème, la mission de la Fondation est d'autonomiser les constructeurs et les innovateurs en développant des outils qui éliminent systématiquement les obstacles à l'adoption. Grâce au développement d'une série d'outils innovants tels que la transaction multitâche, la délégation de frais, etc., VeChain a pu réduire considérablement les barrières à l'entrée pour les entreprises et les développeurs.

VeChainThor a déjà été utilisé dans de nombreux cas, notamment chez Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc.

Pour plus d'informations sur le VeChain Authority Masternode, veuillez consulter le site web www.vechain.org

