Graphic Packaging Holding annonce la réception de toutes les approbations réglementaires requises concernant l'acquisition imminente d'AR Packaging

ATLANTA, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), (« Graphic Packaging »), un fournisseur majeur de solutions d'emballage à base de fibres durables pour une grande variété de produits alimentaires et boissons, ainsi que pour la restauration et autres entreprises de produits de consommation, a annoncé aujourd'hui la réception de toutes les approbations réglementaires requises pour terminer l'acquisition proposée d'AR Packaging Group AB. La transaction devrait être achevée début novembre 2021, sous réserve de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles mentionnées dans l'accord d'acquisition.

Graphic Packaging a annoncé son intention d'acquérir AR Packaging Group AB le 14 mai 2021, devenant ainsi le premier fournisseur mondial de solutions d'emballage durable à base de fibres.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent constituer des « déclarations prospectives » selon la Private Securities Litigation Reform Act américaine de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent concerner, entre autres, la clôture de notre acquisition d'AR Packaging, nos plans commerciaux, stratégies, initiatives et objectifs ainsi que leur exécution et leur impact attendus, ainsi que nos hypothèses et attentes concernant les éléments précédents. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements actuellement disponibles et sur nos hypothèses, attentes et projections actuelles concernant les événements futurs. Ces énoncés ne font pas office de garanties de futur rendement et sont dépendants des futurs événements, risques et incertitudes qui peuvent potentiellement avoir une incidence considérable sur les résultats réels et différer de nos attentes et projections. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits au point 1A, « Facteurs de risque », et ailleurs dans notre rapport annuel dans le formulaire 10-K pour notre exercice se terminant le 31 décembre 2020, et dans nos rapports trimestriels subséquents dans le formulaire 10-Q.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), dont le siège social se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de produits de consommation qui font toute la différence. L'entreprise est un fournisseur majeur de solutions d'emballage durables à base de fibres pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons, aux services alimentaires et à d'autres entreprises de produits de consommation. L'organisation exerce ses activités à l'international et figure parmi les plus grands producteurs de cartons pliants et de produits de restauration à base de papier des États-Unis et détient de solides positions sur le marché du carton recyclé enduit, du carton kraft enduit non blanchi et du carton de sulfate solide blanchi. Parmi les clients de l'entreprise figurent de nombreuses sociétés et marques parmi les plus reconnues au monde. Retrouvez des informations supplémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sur son site web à l'adresse www.graphicpkg.com.

