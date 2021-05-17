Graphic Packaging Holding Company приобретает AR Packaging у CVC Funds за 1,45 млрд долл. США в денежной форме для создания крупнейшего мирового поставщика экологически безопасной потребительской упаковочной продукции на основе целлюлозы

- Это объединение укрепляет позиции компаний на мировом рынке и расширяет масштабы их деятельности на крупных и растущих европейских рынках потребительских упаковочных материалов на основе целлюлозы

- Траектория роста объединенной компании совпадает с ее стратегией Vision на период до 2025 года, обеспечивая создание значительной ценности для акционеров и других заинтересованных сторон

- Сегодня в 8:30 ET / 14:30 CET компания Graphic Packaging проведет телеконференцию с целью анализа деталей предстоящей сделки

АТЛАНТА и ЛУНД (Швеция), 17 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK) (далее — Graphic Packaging или «Компания»), одна из ведущих вертикально интегрированных компаний-поставщиков экологически безопасной потребительской упаковочной продукции на основе целлюлозы, и CVC Capital Partners Fund VI объявили о заключении окончательного соглашения, по которому Graphic Packaging приобретет компанию AR Packaging Group AB (далее — AR Packaging), второго по величине производителя потребительских упаковочных материалов на целлюлозной основе в Европе, приблизительно за 1,45 млрд долл. США в денежной форме с учетом общепринятых корректировок.

Это объединение увеличивает глобальный масштаб деятельности компании Graphic Packaging, ее инновационный потенциал и предлагаемые преимущества для клиентов по всей Европе и в сопредельных регионах. Благодаря широкому спектру лучших в отрасли упаковочных материалов, опыту проектирования и расширившейся географии присутствия объединенная компания будет иметь уникальные возможности для реализации потенциала непрерывного органичного роста при работе с существующими и новыми клиентами и рынками в глобальном масштабе.

Ожидается, что в результате предлагаемого приобретения компании AR Packaging годовой объем продаж вырастет на 1,1 млрд долл. США, а годовой скорректированный показатель EBITDA — на 160 млн долл. США. Кроме того, данное объединение предположительно окажет совокупный синергетический эффект в размере 40 млн долл. США в течение 36 месяцев после закрытия сделки. Ожидается, что эта сделка обеспечит немедленное повышение доходов Компании в расчете на акцию и ее денежные поступления.

Президент и генеральный директор компании Graphic Packaging Майкл Досс (Michael Doss) сообщил следующее: «AR Packaging является одним из лидеров на привлекательном и растущем рынке экологически безопасной упаковки в Европе. Приобретение компании AR Packaging предоставит нашим клиентам, сотрудникам и акционерам значительные возможности для создания ценности, поскольку мы объединяем двух ведущих поставщиков потребительских упаковочных материалов на основе целлюлозы с богатой историей новаторства и креативного дизайна упаковки. Обширная география деятельности, которую обеспечивают 25 перерабатывающих предприятий компании AR Packaging в Восточной и Западной Европе, дает существенные преимущества с точки зрения масштаба и эффективности затрат, усиливая наше совместное присутствие и способность обслуживать клиентов по всей Европе и всему миру. Мы с радостью приветствуем коллектив компании AR Packaging и готовы к совместной работе, направленной на дальнейшую реализацию нашего стремления к обеспечению покупателей по всему миру экологически безопасной упаковочной продукцией для перехода к более многооборотной экономике».

Исполнительный вице-президент и финансовый директор компании компании Graphic Packaging Стивен Шергер (Stephen Scherger) добавил: «Приобретение компании AR Packaging расширяет наши возможности в плане обслуживания клиентов и роста на рынках по всему миру благодаря нашей экологически безопасной упаковочной продукции. Это объединение наряду с ранее объявленным нами приобретением компании Americraft Carton способствует достижению наших целей в плане развития и обеспечивает Graphic Packaging возможность устойчивого и органичного роста объемов продаж на верхнем пределе нашего целевого диапазона в 100-200 базисных пунктов, предусмотренного стратегией Vision на период до 2025 года. Примечательно, что экономичные операционные модели, реализуемые обеими организациями в сочетании с нашими взаимодополняющими рыночными сегментами, обеспечивают ощутимые финансовые выгоды. Значительно увеличившиеся денежные поступления объединенной компании поспособствуют высокой доходности и, как ожидается, вернут компанию Graphic Packaging к своему долгосрочному целевому соотношению привлеченного и акционерного капитала 2,5-3,0x в течение двух лет после закрытия сделки».

Президент и генеральный директор компании AR Packaging Харальд Шульц (Harald Schulz) заявил: «Я горжусь прогрессом, достигнутым нами в разработке четкой стратегии и превращении AR Packaging в авторитетного поставщика упаковочной продукции. Хочу поблагодарить компанию CVC за ее поддержку в этой работе на протяжении последних пяти лет. Близкий нам подход компании Graphic Packaging к работе с клиентами и ее стремление обеспечить реализацию новаторских и экологически безопасных решений полностью соответствуют нашим принципам осуществления собственной деятельности, что делает ее идеальным партнером для нас. Взаимовыгодная интеграция цепей создания стоимости, от изготовления картона до получения коробок, расширяет возможности для внедрения экологически оптимизированных решений среди наших клиентов. Наш коллектив с нетерпением ожидает начала совместной работы с командой Graphic Packaging, которая позволит нам стать крупнейшим мировым поставщиком экологически безопасной упаковочной продукции на основе целлюлозы».

Руководитель компании CVC Лэйв Бек-Фриис (Lave Beck-Friis) прокомментировал это событие следующим образом: «Мы очень гордимся прогрессом, достигнутым компанией AR Packaging за время наших партнерских взаимоотношений. Мне было приятно работать с Харальдом и его превосходной командой над созданием и внедрением многочисленных новых продуктов, а также инвестированием в поддержку активной программы слияний и поглощений в целях ускорения развития бизнеса до уровня ведущего мирового производителя. Мы рады тому, что передаем компанию AR Packaging с прекрасными показателями эффективности, а новый владелец разделяет стремления руководства в отношении будущего развития ее бизнеса».

Эта сделка, единогласно одобренная советами директоров компаний Graphic Packaging и AR Packaging, предположительно будет завершена в течение четырех-шести месяцев при условии одобрения со стороны надзорных органов и соблюдения других общепринятых условий для закрытия сделки.

BofA Securities выступает в качестве финансового, а DLA Piper — в качестве юридического консультанта компании Graphic Packaging. Для AR Packaging эти роли выполняют компании Credit Suisse International и Roschier соответственно.

Телеконференция с инвесторами

Сегодня, 14 мая 2021 года, в 8:30 ET / 14:30 CET компания Graphic Packaging проведет телеконференцию с инвесторами. Онлайн-трансляция указанной телеконференции будет доступна в разделе Investors («Инвесторы») на сайте компании Graphic Packaging по адресу www.graphicpkg.com. Кроме того, участники смогут прослушать ее по телефону, набрав номер 833-900-1527 из Соединенных Штатов и Канады или 236-384-2052 из других стран. Участвующим в режиме телефонной связи необходимо набрать идентификационный номер конференции: 2253579. Онлайн-трансляции данного мероприятия будет доступна для воспроизведения на сайте компании Graphic Packaging приблизительно в 13:00 ET в пятницу 14 мая 2021 года.

Прогностические заявления

Любые содержащиеся в настоящем пресс-релизе утверждения об ожиданиях Компании, в том числе касающиеся сроков и условий приобретения компании AR Packaging и ее предполагаемых доходов и рентабельности, а также предполагаемого синергетического эффекта, представляют собой «прогностические заявления» согласно определению, изложенному в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. Такие заявления основаны на имеющейся в данный момент информации и подвержены различным рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от текущих ожиданий Компании. К числу таких рисков и неопределенностей, в частности, относятся инфляция и волатильность цен на сырье и энергоносители, постоянное давление со стороны клиентов, направленное на удешевление продукции, способность компании реализовывать свои бизнес-стратегии, включая программы повышения производительности, планы сокращения затрат и интеграционные мероприятия, а также уровень задолженности компании, колебания валютных курсов и другие риски, связанные с ведением бизнеса на международном уровне, влияние нормативно-правовых факторов и судебных процессов, включая непрерывное наличие чистого операционного убытка Компании, компенсирующего налогооблагаемый доход. Излишне полагаться на такие прогностические заявления нецелесообразно, поскольку данные заявления являются актуальными только на тот момент, когда они сделаны, и Компания не берет на себя никаких обязательств по актуализации таких заявлений, за исключением тех случаев, когда это требуется по закону. Дополнительная информация об этих и других рисках содержится в документах, регулярно представляемых Компанией в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Информация о компании Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), штаб-квартира которой находится в Атланте (шт. Джорджия), ставит своей целью обеспечить клиентов потребительскими упаковочными материалами, которые меняют мир к лучшему. Graphic Packaging — один из ведущих поставщиков экологически чистых упаковочных материалов на основе целлюлозы для разных видов продукции. Среди клиентов Компании — производители продовольствия и напитков, предприятия общественного питания и другие предприятия, реализующие потребительские товары. Компания ведет свою деятельность в общемировом масштабе, является одним из крупнейших производителей складных коробок и продукции на бумажной основе для сферы общественного питания в Соединенных Штатах и занимает прочные позиции на рынке мелованного картона вторичной переработки, мелованного картона из небеленой сульфатной целлюлозы и картона из сульфатной целлюлозы. В число клиентов Компании входят многие из наиболее известных в мире фирм-производителей и брендов. Дополнительную информацию о компании Graphic Packaging, ее деятельности и продукции можно найти на сайте Компании по адресу: www.graphicpkg.com.

Информация о компании AR Packaging Group AB

AR Packaging — одна из ведущих групп компаний Европы в упаковочном секторе с чистой выручкой от продаж порядка 1,1 млрд долл. США. Численность ее персонала составляет около 5 тысяч сотрудников, занятых на 30 производственных предприятиях в 13 странах. Группа предлагает уникальный ассортимент упаковочной продукции, производимой на ее специализированных предприятиях. Широкий выбор продуктов и глубокие знания ее специалистов в области картонной и гибкой упаковки обеспечивают дополнительные выгоды для клиентов. Компания зарегистрирована в г. Лунде (Швеция). www.ar-packaging.com

Информация о компании CVC

CVC — одна из ведущих частных инвестиционных и консалтинговых компаний, имеющая 23 представительства в Европе, Азии и США, под управлением которой находятся активы в размере около 118 млрд долл. США. С момента своего основания в 1981 году компания CVC заручилась обязательствами на сумму свыше 160 млрд долл. США со стороны ряда ведущих институциональных инвесторов в рамках своих стратегий прямого инвестирования и кредитования. Средства, управляемые компанией CVC или по ее рекомендациям, инвестируются более чем в 90 компаний по всему миру с совокупным годовым объем продаж около 100 млрд долл. США и общей численностью персонала более 450 тысяч человек. Более подробная информация о компании CVC представлена на ее сайте по адресу: www.cvc.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/997828/Graphic_Packaging_International_Logo.jpg

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SOURCE Graphic Packaging Holding Company