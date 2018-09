Graphic Packaging Holding Company publie un rapport sur la durabilité et la responsabilité sociale

ATLANTA, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La société Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK) (la « société »), fournisseur leader de solutions d'emballage pour les sociétés d'alimentation, de boissons, de restauration et d'autres produits de consommation, a publié aujourd'hui son rapport de durabilité et de responsabilité sociale 2017. Le rapport met en évidence les solides initiatives mises en œuvre par la société et la façon dont elle poursuit continuellement ses efforts pour préserver l'environnement et investir dans les communautés où elle mène ses activités. Le rapport est disponible sur l'onglet Durabilité sur www.graphicpkg.com.

La société a réalisé des progrès significatifs dans ses initiatives depuis l'établissement des objectifs de développement durable en 2008. Le rapport sur la durabilité et la responsabilité sociale 2017 fournit un aperçu complet des activités de la société, et ce, en référence aux normes d'établissement de rapports sur la durabilité de la Global Reporting Initiative (GRI). La société a engagé, lors de la préparation du rapport, des tiers pour générer les mesures relatives à l'énergie, aux émissions de carbone et à l'eau. La société répond également chaque année aux questionnaires de chaîne d'approvisionnement, de changement climatique, de l'eau et de la foresterie du CDP (anciennement Carbon Disclosure Project ou projet de divulgation des émissions carbone en français).

Le rapport présente trois piliers communautaires clés sur lesquels la société se concentre : préserver l'environnement, fournir de la nourriture sur la table et investir dans l'éducation. Le rapport souligne également la vision durable 2025 de Graphic Packaging, qui souligne à la fois les progrès historiques réalisés dans la réduction de l'empreinte environnementale de la société et les objectifs que Graphic Packaging s'est engagé à atteindre d'ici 2025. Le rapport comprend de nombreux exemples des réalisations de la société avec des initiatives environnementales et sociales.

« Nous sommes fiers de présenter officiellement notre rapport sur la durabilité et la responsabilité sociale 2017, qui expose clairement les progrès réalisés par Graphic Packaging en matière d'initiatives sociales et de durabilité et qui indique ce que nous allons continuer à cibler pour de nombreuses années à venir », a déclaré Michael Doss, le président. « La durabilité et la responsabilité sociale sont au cœur de ce que nous faisons chez Graphic Packaging. Cela comprend notre implication significative dans les communautés où nous menons des activités ainsi que des cartons à base de carton renouvelable et recyclable et des contenants de restauration que nous produisons pour nos clients à partir de fibre de bois renouvelable. Notre objectif de réduire continuellement notre consommation de matières premières et notre empreinte environnementale. Nous sommes impatients d'informer, dans le futur, nos parties prenantes de nos progrès continus dans ces initiatives. »

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège est à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de consommation qui font toute la différence. La société est un fournisseur majeur de solutions d'emballage à base de papier pour une grande variété de produits destinés aux entreprises de produits alimentaires, de boissons, de restauration et d'autres produits de consommation. La société exerce ses activités à l'échelle mondiale, est l'un des plus importants producteurs de boîtes pliantes et de produits de restauration à base de papier aux États-Unis. Elle occupe une position de leader sur le marché du carton pour boîtes blanchi, du carton kraft non blanchi enduit et du carton recyclé enduit. Parmi les clients de la société figurent de nombreuses sociétés et marques parmi les plus reconnues au monde. Des informations supplémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

