Grasshopper Energy et Son Altesse le Prince Ștefan Dimitri Ferdinand Sturdza de la famille Sturdza, signent un accord de partenariat pour fournir des projets d'infrastructure d'énergie propre en Roumanie

TORONTO, 25 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Grasshopper Energy, un leader mondial de l'énergie propre dans le domaine des infrastructures énergétiques durables, et Son Altesse le Prince Sturdza, un représentant distingué de la vieille famille aristocratique roumaine et moldave Sturdza, ont signé un accord de partenariat pour développer, construire et exploiter des projets solaires en Roumanie d'un maximum de 1GW, représentant environ US$1 milliard d'investissements, d'ici 2030.

La Roumanie est un marché très important dans l'Union européenne, et cet accord reflète les avancées positives de l'investissement dans les énergies propres, l'engagement dans la lutte contre le changement climatique, et l'ambition d'attirer et de promouvoir des projets d'énergies renouvelables et propres dans tout le pays.

Le gouvernement roumain entend augmenter sa capacité d'énergie renouvelable de 7 GW d'ici 2030 afin d'atteindre le nouvel objectif ambitieux du pays, à savoir générer 30,7 % de ses besoins énergétiques totaux à partir de sources renouvelables d'ici cette année-là. Ce partenariat passionnant est la première étape de l'objectif de Grasshopper d'aider la Roumanie à atteindre ses objectifs de capacité.

« Nous sommes très fiers et enthousiastes d'avoir établi ce partenariat avec Son Altesse le Prince Ștefan Dimitri Ferdinand et de travailler aux objectifs de capacité d'énergie propre de la Roumanie », déclare Azeem M. Qureshi, PDG de Grasshopper Energy. « Grasshopper est honoré de jouer un rôle en fournissant à la Roumanie les dernières innovations en matière d'infrastructures d'énergie propre et de soutenir la Roumanie et l'Europe dans la lutte contre le changement climatique, le plus grand défi auquel notre monde est confronté aujourd'hui. »

« Ma famille et moi-même nous sommes toujours engagés à créer une Roumanie plus prospère », déclare Son Altesse Ștefan Sturdza. « Ce partenariat passionnant avec Grasshopper Energy ouvrira la voie à une infrastructure énergétique plus propre et plus durable en Roumanie et permettra de mieux positionner notre nation au sein du marché européen des énergies propres. Le gouvernement a fixé des étapes très importantes et agressives pour augmenter notre capacité de production d'énergie propre et il est de notre devoir de le soutenir dans la réalisation de ces objectifs importants et de garantir un avenir meilleur et plus vert pour la Roumanie. »

À propos de Grasshopper Energy :

Grasshopper Energy est une entreprise canadienne d'envergure mondiale axée sur le développement, l'acquisition et la propriété à long terme d'actifs énergétiques propres. Depuis sa création en 2007, Grasshopper Energy est devenue une organisation de premier plan sur le marché en pleine expansion de l'énergie propre. La société possède actuellement $1,8 milliard d'actifs d'énergie propre et dispose d'un pipeline de développement mondial de $6,5 milliards. Grasshopper Energy a reçu de nombreuses récompenses nationales du secteur, notamment celle de l'innovateur solaire de l'année, celle de l'innovateur en financement de projets de l'année et celle du développeur solaire de l'année.

