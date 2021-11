Grasshopper Energy и Его Высочество принц Стурдза подписывают партнерское соглашение

Grasshopper Energy и Его Высочество принц Штефан Димитрий Фердинанд Стурдза из семьи Sturdza подписывают партнерское соглашение о реализации инфраструктурных проектов в области экологически чистой энергетики в Румынии

ТОРОНТО, 25 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Grasshopper Energy, являющаяся одним из мировых лидеров в области экологически чистой энергетики в рамках устойчивой энергетической инфраструктуры, и Его Высочество принц Стурдза (Sturdza), именитый представитель старейшей румынско-молдавской аристократической семьи Стурдза, подписали соглашение о партнерстве в целях проектирования, строительства и эксплуатации объектов солнечной энергетики в Румынии мощностью до 1 ГВт, предполагающих инвестиции на общую сумму 1 млрд долларов США, к 2030 году.

Румыния является одним из важнейших рынков в Европейском союзе, и это соглашение отражает позитивные сдвиги в сфере инвестирования в экологически чистую энергетику, а также приверженность борьбе с изменением климата и стремление привлекать средства и стимулировать реализацию проектов в области возобновляемой и экологически чистой энергетики по всей стране.

Румынское правительство планирует нарастить суммарную мощность объектов возобновляемой энергетики на 7 ГВт к 2030 году для достижения новой амбициозной цели своей страны, заключающейся в удовлетворении 30,7% всех ее потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников к указанному году. Это перспективное партнерство является первым этапом в реализации цели компании Grasshopper по содействию Румынии в достижении ее целевых показателей мощности.

«Мы очень горды и рады установлению этих партнерских отношений с Его Высочеством принцем Штефаном Димитрием Фердинандом и возможности работать над поставленными Румынией целями по созданию экологически чистых энергетических мощностей, — заявил глава компании Grasshopper Energy Азим М. Куреши (Azeem M. Qureshi). — Компании Grasshopper выпала честь внести свой вклад в обеспечение Румынии самыми последними инновациями в области экологически чистой энергетической инфраструктуры и поддержать эту страну и всю Европу в борьбе с изменением климата — наиболее серьезной проблемой современного мира».

«Я и моя семья всегда стремились к обеспечению большего процветания Румынии, — сказал Его Высочество Штефан Стурдза. — Это перспективное партнерство с Grasshopper Energy проложит путь к созданию более экологически чистой и устойчивой энергетической инфраструктуры в Румынии и улучшит положение нашей страны на европейском рынке экологически чистой энергии. Правительство установило очень важные и смелые ориентиры на пути к наращиванию наших мощностей для выработки экологически чистой электроэнергии, и мы обязаны поддерживать его в достижении этих важных целей и обеспечении лучшего и более экологичного будущего для Румынии».

Информация о Grasshopper Energy:

Grasshopper Energy — канадская транснациональная компания, специализирующаяся на проектировании, освоении и долгосрочном владении объектами экологически чистой энергетики. С момента своего основания в 2007 году компания Grasshopper Energy стала одной из ведущих организаций на быстрорастущем рынке экологически чистой энергии. В настоящее время компания владеет объектами экологически чистой энергетики общей стоимостью 1,8 млрд долл. США, а также имеет разрабатываемые по всему миру проекты на сумму 6,5 млрд долл. США. Компания Grasshopper Energy была удостоена множества национальных отраслевых наград, включая Solar Innovator of the Year («Новатор года в сфере солнечной энергетики»), Project Finance Innovator of the Year («Новатор года в сфере проектного финансирования») и Solar Developer of the Year («Разработчик года в сфере солнечной энергетики»).

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.grasshopperenergy.com.

За более подробной информацией обращаться к: Tudor Ulianovschi (Тудор Ульяновский) — старший вице-президент по работе с иностранными государственными органами, [email protected], 1-437-230-0709

