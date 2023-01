Graymatics chega ao Brasil com soluções para cidades inteligentes

Desenvolvida no Vale do Silício, a Graymatics é uma das principais empresas de processamento cognitivo multimídia do mundo e, com investimento de US$ 8 milhões, desenvolveu mais de 100 aplicações de software com IA, Machine Learning e Big Data Analytics em vídeo.

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Graymatics , uma das principais empresas de processamento cognitivo multimídia do mundo, anuncia a chegada ao mercado brasileiro. A companhia, nascida no Vale do Silício, tem sede em Singapura e levantou US$ 8 milhões para escalar suas soluções. O investimento levou a expansão para 15 países nos últimos anos, incluindo América Latina (Brasil, Chile e México), Estados Unidos, Índia e Reino Unido e ao desenvolvimento de uma das mais avançadas e diversificadas aplicações de software de Inteligência Artificial (IA) em vídeo, machine learning e big data analytics para extrair insights e fornecer soluções de alto impacto para a sociedade.

A Graymatics fornece mais de 100 parâmetros analíticos alimentados por IA em vídeo analytics , a maioria dos quais com capacidade de aprendizado ampla e coleta de dados. A empresa transforma o tradicional monitoramento de câmeras CCTV em um recurso inteligente para melhorar a segurança contra furtos, roubos e invasões; gerar insights e dados de comportamento da população; resolver problemas de trânsito; e colaborar ativamente na prevenção de acidentes.

Eduardo Vargas, Business Development Manager da Graymatics para o Brasil e México, acredita que no Brasil, as áreas de edifícios inteligentes e fábricas inteligentes devem ser as primeiras a utilizarem soluções. "Os setores de prevenção de acidentes de trabalho em fábricas estão bastante interessados em nossas soluções, assim como empresas que trabalham com grandes estruturas e sites de obras da Construção Civil", afirma Vargas.

Conheça as novidades que a Graymatics traz para o Brasil

Cidades Inteligentes

O Urban Vision é a solução de análise de vídeo para cidades inteligentes . Abrange duas áreas diferentes de implantação: infraestrutura inteligente e serviços públicos inteligentes. Ou seja, permite monitorar o trânsito - incluindo socorro para acidentes, verificação de infrações e identificação de veículos; possibilita alertas de atividades suspeitas, aumenta segurança contra violência, vandalismo, roubos e furtos, aumenta vigilância de uma forma geral, tem parâmetros para ajudar em relação ao distanciamento social e ações sobre objetos abandonados ou limpeza, por exemplo. Também tem ferramenta de análise de dados, como face analytics, para monitoramento de espaços públicos.

Edifícios Inteligentes

O Site Insight é uma solução de edifícios inteligentes que visa capacitar os gerentes de edifícios e as equipes de segurança para monitorar os ambientes dentro das instalações. A solução é 24x7 e permite resultados superiores de segurança se comparado à vigilância tradicional. Oferece controle de acesso e gestão de funcionários autorizados, entradas e saídas de estacionamentos, alertas de fumaça e/ou incêndios, além de enviar alertas de segurança contra ações suspeitas. Em Hospitais, por exemplo, pode enviar alertas sobre indivíduos que precisam de assistência médica ou objetos abandonados.

Produção Inteligente

O Labvista é uma plataforma de análise de streaming de vídeo para o setor de manufatura, laboratórios e fábricas inteligentes . Tem ajudado clientes com análise de funcionários e visitantes, detecção do uso de Equipamento Individual de Proteção (EPI) no local de trabalho, otimização de processos, conformidade e segurança, controle de qualidade, etc. O sistema permite gerar alertas de pessoas em perigo no chão de fábrica e detecta erros humanos. Controla a entrada em áreas restritas e aumenta a segurança do trabalho.

Infraestrutura Inteligente

O Vista Karma é a solução de infraestrutura inteligente ideal para monitorar grandes estruturas enquanto estão sendo construídas. Permite garantir o uso correto de EPI dos funcionários da obra, ajuda a prevenir acidentes, supervisionar maquinários e detectar focos de incêndio. Auxilia no controle de acesso e gestão de funcionários e automatiza a inspeção de peças pré-fabricadas ou construções identificando problemas, rachaduras, erros nos tamanhos de pilares e barras, compara a planta com a obra executada e envia alerta de defeitos.

Comércio Inteligente

O Vistamart nasceu para criar comércios inteligentes e permite transformar as operações de varejo por meio de tecnologias inteligentes. O sistema usa análise de mídia cognitiva para monitorar dados demográficos do cliente, como idade, etnia, sexo e até emoções do cliente. Muito interessante para supermercados, shopping centers e bancos, identifica problemas como filas longas, demonstra comportamento do cliente e sua satisfação ou não, além de ajudar a monitorar a segurança contra furtos e roubos.

Sobre a Graymatics

A Graymatics é uma empresa líder em processamento de multimídia cognitiva. Por meio das melhores e mais completas tecnologias de IA, extrai insights aprofundados e permite soluções a partir da base instalada de câmeras CCTV. Fundada no Vale do Silício, com sede em Singapura, Graymatics está presente em 15 países, incluindo EUA, Reino Unido, Índia e Chile. Fornece soluções baseadas em IA por vídeo para vários setores, incluindo segurança e vigilância, transporte inteligente, marketing digital, comércio eletrônico, telecomunicações e Internet das Coisas. Sua cartela de clientes é composta por grandes fábricas de infraestrutura, manufatura e setor público, dentre eles Development Bank of Singapore, Fujitsu, Samsung, Hitachi, LG, Dentsu, Flipkart e Globe.

