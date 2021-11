GRDF - Climat : l'hydrogène, un atout dans la transition écologique

PARIS, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Afin de faciliter l'injection d'hydrogène dans les réseaux de distribution, GRDF et 66 distributeurs de gaz de 13 pays européens, lancent l'initiative Ready for Hydrogen (Ready4H2). Ce projet a pour objectif de proposer une vision commune, étayée par les expériences des distributeurs européens, du rôle essentiel des réseaux de distribution gaz pour accompagner le développement de l'hydrogène. En rejoignant cette initiative, GRDF poursuit son engagement pour favoriser l'injection de gaz renouvelables dans le réseau de distribution français. L'initiative s'appuie sur la valeur de long terme des infrastructures de distribution de gaz pour la transition énergétique, tout en répondant aux attentes des collectivités, déjà engagées dans de nombreux projets dans les territoires.

Le réseau de gaz, un outil essentiel pour le développement de l'hydrogène

L'hydrogène est une des clés de la transition énergétique européenne. La France a récemment affiché ses ambitions dans le domaine, dans le cadre du plan France 2030, avec pour objectif majeur de construire une filière française de l'hydrogène décarboné de portée internationale. GRDF, en tant que principal distributeur de gaz sur le territoire français, est convaincu que le réseau sera indispensable au développement de l'hydrogène dans les années à venir. GRDF se prépare dès aujourd'hui à accueillir cette énergie en toute sécurité et à un coût maitrisé pour l'ensemble des utilisateurs.

Ready4H2, un partage d'expertise pour réussir la transformation des réseaux européens de gaz

Les 66 distributeurs de gaz engagés dans le projet Ready4H2 ont pour ambition, d'ici février 2022, de démontrer le rôle essentiel des réseaux de distribution de gaz dans l'injection d'hydrogène à moyen et long terme. Pour cela, ils délivreront prochainement conjointement une vision de l'utilisation des réseaux de gaz au service de la stratégie européenne de décarbonation, les réseaux étant un vecteur clé du développement de l'hydrogène renouvelable. Cette feuille de route sera un outil, à disposition des responsables politiques européens et français, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone, à un coût maîtrisé et acceptable tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

GRDF accompagne le développement de l'hydrogène

Convaincu que l'hydrogène fera partie du bouquet de gaz renouvelables à horizon 2050, GRDF travaille d'ores et déjà sur des projets d'injection d'hydrogène dans le réseau. Dès 2014, GRDF a été précurseur aux côtés d'autres partenaires européens avec le projet GRHYD, ayant permis d'expérimenter l'alimentation de logements neufs par un mélange d'hydrogène et de gaz naturel, avec un volume d'hydrogène injecté dans le réseau de distribution de gaz allant jusqu'à 20%. GRDF participe à plusieurs projets autour du méthane de synthèse – gaz produit en combinant H 2 et CO 2 - partout en France, au travers notamment d'appels à projets. De sorte à accompagner le développement de l'hydrogène, GRDF travaille dès aujourd'hui sur la conversion et l'exploitation de réseaux 100% H 2 . La structuration d'une plateforme d'exploitation et de formation d'une boucle de distribution hydrogène a été initiée ; elle devrait être mise en service en 2024, prélude à une expérimentation terrain visée pour 2025.

À propos de GRDF

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d'Europe (202 759 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l'environnement. Avec l'essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF s'inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable.

