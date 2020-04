Great Learning lança a 'Great Learning Academy'

NOVA DÉLI, 2o de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Great Learning, uma das principais empresas da Ásia e do mundo, que conta com alunos de 140 países, lançou hoje a 'Great Learning Academy', uma coleção on-line que oferece mais de 300 horas de conteúdo de estudo estruturado de alta qualidade, que compreende 40 cursos voltados para o desenvolvimento de habilidades profissionais essenciais. A Great Learning Academy foi criada para oferecer a estudantes e trabalhadores um ponto de partida para começar sua jornada de aprimoramento de habilidades. Os principais cursos oferecidos na Academy incluem analítica, programação, ciência de dados, inteligência artificial, aprendizagem automática, computação em nuvem, marketing digital, big data e finanças empresariais. Após a conclusão de cada curso, os alunos receberão um certificado de conclusão da Great Learning.

A Great Learning Academy oferece cursos de nível iniciante e intermediário nessas áreas. Intercalados com estudos de casos do setor, sessões semanais ao vivo e material de preparação para a carreira professional. Os cursos oferecem aos alunos uma amostra da importância de aprender cada habilidade e os ajudarão a traçar um plano de carreira de acordo com seus interesses.

O Relatório de Profissões Emergentes de 2020 do LinkedIn também traz "especialista em inteligência artificial" e "cientista de dados" nas primeiras colocações da lista de profissões emergentes, com um aumento de 74% e 34% nas contratações nos últimos quatro anos. No entanto, ambas as áreas fazem grandes exigências aos profissionais e têm seus próprios conjuntos de habilidades especializadas. Isso indica que a ideia de aprimoramento de habilidades da nova era ainda não se disseminou o suficiente entre estudantes universitários e trabalhadores. Com a Great Learning Academy, a Great Learning está tentando mudar esse cenário, oferecendo uma amostra de como o desenvolvimento de habilidades pode ser benéfico. Estima-se que o valor de negócios criado pela IA chegue a US$ 3,9 trilhões em 2022, de acordo com a Gartner (2018).

O corpo docente responsável por ministrar esses cursos inclui os premiados docentes da Great Learning e os principais profissionais do setor. Os cursos englobam o entendimento conceitual do tema, as ferramentas e técnicas comumente usadas e a aplicação dessas tecnologias em várias indústrias, oferecendo aos alunos uma visão em 360 graus de cada tema estudado.

Mohan Lakhamraju, fundador e CEO da Great Learning, afirmou: "O objetivo da Great Learning Academy é oferecer a todos a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para a carreira profissional, relevantes à atual era digital. Ela oferece acesso a cursos de alta qualidade, desenvolvidos e ministrados por docentes premiados, consagrados em suas respectivas áreas. Essa iniciativa é parte integrante da nossa crença de que qualquer pessoa disposta a aprender deve ter acesso às melhores oportunidades possíveis de ensino, independente de sua situação econômica. Estimulamos trabalhadores e estudantes a aproveitarem ao máximo a Great Learning Academy para fazerem o melhor diante das circunstâncias atuais e se prepararem para impulsionar sua carreira no futuro".

A Great Learning é a principal empresa de ensino profissional, com foco no aprimoramento das habilidades de trabalhadores e estudantes.

