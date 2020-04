Great Learning lance la « Great Learning Academy »

Celle-ci propose des cours gratuits en ligne avec un contenu de haute qualité concernant des compétences professionnelles essentielles telles que la science des données, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, le cloud computing et le marketing numérique

NEW DELHI, le 2er avril 2020 /PRNewswire/ -- Great Learning, l'un des principaux acteurs d'Asie, voire même du monde, avec des apprenants de 140 pays, a lancé aujourd'hui la « Great Learning Academy », un référentiel en ligne qui propose plus de 300 heures de contenu d'apprentissage structuré de haute qualité à travers 40 cours axés sur les compétences professionnelles essentielles. La Great Learning Academy a été créée afin de fournir un point de départ aux étudiants et aux professionnels pour forger leurs compétences. Les principaux cours proposés par la Great Learning Academy portent notamment sur l'analyse, la programmation, la science des données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, le cloud computing, le marketing numérique, les big data et la finance d'entreprise. À l'issue de chaque cours, les apprenants recevront également un certificat de réussite de la part de Great Learning.

La Great Learning Academy propose des cours de niveau débutant et intermédiaire dans ces domaines, ponctués d'études de cas du secteur, de sessions hebdomadaires en direct et de supports de préparation de carrière. Les cours permettront aux apprenants d'avoir une idée de ce qu'impliquera un apprentissage approfondi de chaque compétence et les aideront à tracer une voie de carrière en fonction de leurs intérêts.

Le rapport sur les emplois émergents (Emerging Jobs Report) de Linkedin pour 2020 place également « spécialiste de l'intelligence artificielle » et « scientifique des données » en tête de liste, avec plus de 74 % et 34 % de croissance d'embauche au cours des quatre dernières années. Pourtant, ces deux domaines nécessitent de répondre à des critères d'entrée relativement élevés et comportent leurs propres groupes de compétences spécialisées. Cela indique que l'idée de développer des compétences de la nouvelle ère n'a pas encore suffisamment pénétré les esprits des étudiants et des professionnels. Avec la Great Learning Academy, Great Learning essaie de changer cela en leur offrant un aperçu de la façon dont le développement de compétences peut les aider. La valeur commerciale créée par l'IA devrait atteindre 3,9 billions USD d'ici 2022, selon Gartner (2018).

Les professeurs dispensant ces cours comprennent le corps professoral primé de Great Learning et des professionnels de premier plan du secteur. Les cours couvrent la compréhension conceptuelle du sujet, les outils et techniques couramment utilisés et l'application de ces technologies dans divers secteurs, offrant aux étudiants une vision à 360 degrés de chaque sujet qu'ils choisissent d'étudier.

Mohan Lakhamraju, fondateur et CEO de Great Learning, a déclaré : « L'objectif de la Great Learning Academy est d'offrir à chacun l'opportunité de développer des compétences professionnelles cruciales pour cette ère numérique. Elle permet d'accéder à des cours de haute qualité développés et dispensés par des professeurs primés faisant figure de piliers dans leurs domaines respectifs. Cette initiative fait partie intégrante de notre conviction que tous ceux qui sont prêts à déployer les efforts nécessaires pour apprendre devraient avoir accès aux meilleures opportunités d'apprentissage possibles, quelle que soit leur situation économique. Nous encourageons les professionnels et les étudiants à profiter de la Great Learning Academy pour tirer le maximum des circonstances actuelles et se préparer à accélérer leur carrière à l'avenir. »

