Great Learning s'étend à l'Europe, la région Asie-Pacifique, l'Afrique et au Moyen-Orient

Elle lance des cours de science et d'analyse des données, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de cybersécurité en association avec l'université du Texas à Austin et du Center for Professional Development de Stanford

NEW DELHI, 11 juin 2019 /PRNewswire/ -- Great Learning, la principale plate-forme indienne de technologies de l'éducation destinée aux personnes dans la vie active a annoncé aujourd'hui qu'elle étend sa présence géographique mondiale à l'Europe, la région Asie-Pacifique, l'Afrique et au Moyen-Orient. L'entreprise va offrir trois de ses programmes les plus populaires en science des données et en analyse commerciale (PGP-DSBA - une variante internationale spéciale de son programme d'analyse commerciale intitulé « PGP-BABI » qui est classé à la première place en Inde depuis quatre ans), en intelligence artificielle et apprentissage automatique (PGP-AIML) et en cybersécurité (SACSP pour « Stanford Advanced Computer Security Program » - programme avancé de sécurité informatique) dans ces régions. Proposés en association avec deux des meilleures universités au monde, l'université Stanford et l'université du Texas à Austin, ces programmes en ligne ont déjà attiré des étudiants de 17 pays, dont le Royaume-Uni, Singapour, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, pour ne citer que ceux-là.

Conçus et développés par d'excellents professeurs de l'université du Texas à Austin et de l'université Stanford, ces programmes sont proposés en ligne par Great Learning, qui utilise son modèle unique d'apprentissage où est prodigué un tutorat personnalisé par les membres de Global Guru, le réseau de quelque 750 enseignants experts de Great Learning. Parmi ces professeurs, on compte de grandes figures du secteur travaillant dans des entreprises comme Google, Microsoft, Amazon et Walmart.

Mohan Lakhamraju, fondateur et PDG de Great Learning, a déclaré : « Nos programmes, nos schémas de prestation, notre plate-forme technologique et nos résultats d'apprentissage sont parmi les meilleurs au monde. Au cours des dernières années, nous avons constaté une forte demande pour nos cours émanant d'étudiants qui ne vivent pas en Inde. Cela nous a conduits à étendre nos activités à de nouvelles régions du globe afin d'offrir des programmes approfondis et spécialement conçus et une expérience d'apprentissage plus pertinente à nos étudiants du monde entier. Au cours des trois à cinq années à venir, nous comptons bien offrir un apprentissage de pointe et efficace à plus de 100 000 étudiants provenant de pays étrangers ».

Great Learning est la première entreprise en Inde en matière de technologies de l'éducation destinées aux personnes en activité. Elle a formé plus de 10 000 apprenants au cours des cinq dernières années dans des matières essentielles comme l'intelligence artificielle, la science des données, le cloud computing, la cybersécurité, le développement « full-stack », pour ne citer que ceux-là. Les programmes de Great Learning ont un taux d'achèvement des cours élevé, de plus de 90 %, qui figure parmi les meilleurs au monde. 66 % des anciens élèves du programme de Great Learning ont réussi leur transition professionnelle dans les six mois suivant la fin du programme, ce qui démontre la pertinence pratique et le bon accueil réservé aux programmes de cette organisation dans l'industrie.

Les programmes de Great Learning sont extrêmement pratiques par nature car les étudiants sont exposés à des compétences à travers de nombreux projets, où ils appliquent leur apprentissage à des problèmes concrets et construisent un vaste portefeuille professionnel, ce qui les prépare à l'industrie. La plate-forme offre également des services de soutien professionnel, l'accès à un tableau d'offres d'emploi personnalisé, des séances de tutorat professionnel prodiguées par des experts de l'industrie et la possibilité de participer à des projets en direct et à des hackathons parrainés par le secteur.

À propos de Great Learning

Great Learning est le leader indien de technologies de l'éducation qui offre des programmes approfondis et de grande qualité permettant d'acquérir des compétences fondamentales dans la vie active, telles que l'analyse, la science des données, les Big data, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le développement « full-stack », le cloud computing, l'apprentissage profond, pour ne citer que ces matières. Plus de 10 000 professionnels ont suivi des programmes de Great Learning, laquelle a prodigué plus de 5 millions d'heures d'apprentissage très pointu. L'entreprise s'est fixé pour mission de doter les professionnels de compétences numériques et de les préparer à l'avenir. Les programmes de Great Learning sont proposés dans plusieurs modalités pour répondre aux préférences des professionnels, notamment l'apprentissage mixte comprenant des sessions présentielles le week-end (uniquement en Inde pour l'instant), la modalité en ligne qui comprend un tutorat personnalisé et la modalité de formation intensive à temps complet. Les séances présentielles ont lieu dans les centres dont dispose Great Learning à Gurgaon, Bangalore, Hyderabad, Pune, Chennai et Mumbai. Pour en savoir plus sur Great Learning, veuillez visiter : http://www.greatlearning.in .

