Great Wall Motors dévoile les pick-up de la série P à l'occasion du Salon de l'auto 2019 de Shanghai

Les trois nouvelles stars de la série P de GWM excellent en termes de sécurité, de fonctionnalités intelligentes, de poids, d'espace et d'évolutivité. Elles ont été développées sur la toute nouvelle plateforme P71 de GWM, dont l'avantage fondamental est son châssis non porteur.

Les pick-up sont équipés de la boîte de vitesses 8AT de ZF et d'une suspension arrière multibras, en plus d'une série de fonctions destinées à améliorer l'expérience de conduite globale.

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC), maintien automatique, stationnement automatique, démarrage à distance

Volant chauffant, climatisation contrôlée, contrôle du niveau d'huile

Système de commande vocale intelligente

Les trois modèles sont des conceptions tout-en-un qui combinent le confort et la commodité d'une berline, la capacité tout-terrain d'un SUV, le plaisir d'une caravane et la capacité de chargement d'une camionnette. Les produits de la série P sont conçus pour les gens qui apprécient un style de vie optimiste et en plein air, ainsi que pour les clients d'entreprise exigeants.

Le pick-up tout-terrain propose des configurations professionnelles qui incluent le blocage de différentiel à l'avant, au milieu et à l'arrière du véhicule, des tubas, un treuil, des amortisseurs tout-terrain, un régulateur de vitesse lente (« crawl control ») et des capacités de demi-tour avec un rayon de virage serré. Il offre une profondeur de passage à gué de 900 mm et est l'une des nouveautés les plus populaires au Salon de l'auto 2019 de Shanghai.

Le pick-up tout-terrain affiche également le design extérieur le plus audacieux et le plus libre, avec une épaisse plaque grise traversant la calandre et un motif noir surélevé sur le capot. Les enjoliveurs et la calandre noircis et les rivets placés à l'extérieur sur les enjoliveurs viennent souligner la masculinité de ce modèle.

Le pick-up commercial, quant à lui, présente une conception de calandre plus délicate. Outre la version avec suspension arrière à lames, il offre une option de suspension arrière multibras. Le modèle présenté au Salon de l'auto 2019 de Shanghai est une version électrique avec une remorque couverte, une autonomie nominale de 500 kilomètres, et un système de charge à haut rendement qui prend deux heures.

Pour mettre pleinement en œuvre la stratégie d'énergie propre de GWM, les nouveaux pick-up sont actuellement offerts en version électrique pure, et des versions à hydrogène seront lancées dans un futur proche.

Les pick-up pour passagers, tout-terrain et commerciaux de la série P marquent l'entrée officielle de GWM sur le marché international des pick-up pour passagers afin de concurrencer les plus grandes marques au monde.

À propos de Great Wall Motors

Fondé en 1984, Great Wall Motors est le plus grand fabricant de SUV et de pick-up de Chine qui détient deux marques, Havel et Great Wall, couvrant trois catégories de produits : les SUV, les voitures de tourisme et les pick-up. GWM a intégré des ressources mondiales pour innover dans la recherche et le développement : un centre de test, un centre de test-fabrication, un centre de modélisation et un centre d'alimentation répondant aux normes mondiales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/873255/Great_Wall_Motors_P_pickup_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/873254/Great_Wall_Motors_P_pickup_2.jpg

SOURCE Great Wall Motors