Great Wall Motors lança picapes da Série P na Auto Shanghai 2019

As picapes são equipadas com caixa de câmbio 8AT da ZF e traseira multilink, além de uma série de recursos para melhorar a experiência geral de direção e passeio:

Piloto automático adaptativo ACC, freio de estacionamento com acionamento eletrônico, estacionamento automático, ignição remota

Volante aquecido, ar condicionado com controle remoto, controle de óleo

Sistema de controle de voz inteligente

Os três modelos contam com um design integrado que combina o conforto e a comodidade de um sedã, a capacidade cross-country de uma SUV, o lazer de motorhomes e a capacidade de carga de caminhões leves. Os produtos da série P foram projetados para quem gosta de um estilo de vida alegre e ao ar livre, assim como para clientes empresariais de alto nível.

A picape cross-country tem configurações profissionais, como travas do diferencial na dianteira, no meio e na traseira do veículo, snorkels, guincho, amortecedores de choque cross-country, crawl control e recursos de giro de 180 graus. Com profundidade máxima dentro d'água de 900 mm, é um dos lançamentos mais procurados da Auto Shanghai 2019.

O design exterior da picape cross-country é arrojado e espontâneo, contando com uma espessa placa cinza ao longo da grade dianteira e um design elevado preto na tampa do compartimento do motor. A masculinidade do modelo é representada pelo tom escurecido das calotas e da grade frontal, além dos rebites externos sobre as calotas.

Por outro lado, o design da grade dianteira da picape comercial é mais sofisticado. Além da edição com suspensão traseira de molas, há a opção de suspensão traseira multilink. O modelo exposto na Auto Shanghai 2019 é uma versão elétrica com carga fechada original, autonomia nominal de 500 km (310,69 milhas) e carregamento de alta eficiência que pode ser feito em duas horas.

Para seguir à risca a estratégia de energia limpa da GWM, as novas picapes estão atualmente disponíveis nas versões exclusivamente elétricas. As versões movidas a hidrogênio serão lançadas em breve.

As picapes para passageiros, cross-country e comerciais da série P marcam a entrada oficial da GWM nesse mercado internacional, visando competir com as marcas líderes mundiais.

Sobre a Great Wall Motors

Fundada em 1984, a Great Wall Motors é a maior fabricante de SUVs e picapes da China. Possui duas marcas, Havel e Great Wall, abrangendo as categorias de SUVs, carros de passageiros e picapes. A GWM integra recursos globais de inovação em pesquisa e desenvolvimento, com um centro de testes, um centro de simulação de manufatura, um centro de modelagem e um centro de energia, todos atendendo a padrões globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/873359/Great_Wall_Motors_P_pickup_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/873360/Great_Wall_Motors_P_pickup_2.jpg

FONTE Great Wall Motors

