Great Wall Motors nimmt russisches Werk Tula in Betrieb, ebnet chinesischen Automarken den Weg für globale Märkte

TULA, Russland, 7. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Am 5. Juni 2019 war offizieller Produktionsstart des russischen Werks Tula von Great Wall Motors. Es ist die erste Komplettfertigung des chinesischen Autobauers im Ausland. Das 500 Millionen USD teure Werk Tula wurde in vier Jahren Bauzeit fertig gestellt. Dort sollen pro Jahr 150.000 Fahrzeuge vom Band laufen mit 65 Prozent lokaler Fertigung. Mit dem Haval F7 stellt der chinesischen Autobauer außerdem sein erstes international verkauftes Modell vor, dass ab sofort gebaut wird und in Märkten außerhalb Chinas bestellt werden kann. Damit hat der Autobauer einen weiteren Meilenstein in seiner Globalisierungsstrategie erreicht und chinesische Automarken besser positioniert, um die Weltmärkte zu erobern.