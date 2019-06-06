Great Wall Motors запускает в эксплуатацию завод в Туле, открывая новый этап в освоении мировых рынков китайскими автобрендами

Запуск тульского завода имеет важное значение для Great Wall Motors на фоне ускоренного осуществления глобальной стратегии бренда. Создавая региональную производственную базу, автопроизводитель обеспечивает себе отличные позиции для эффективного выпуска продукции, способной наилучшим образом удовлетворить потребности местного рынка. Открытие завода в Туле должно оказать долгосрочный эффект на глобализацию китайской автоиндустрии и может служить "комплексной" моделью международной экспансии других китайских автопроизводителей, стремящихся расширить свое присутствие на мировых рынках.

По прогнозам, крупнейший проект китайской производственной отрасли в России должен приносить 18 млрд юаней (около 2,6 млрд долл. США) валового дохода и свыше 3 млрд юаней прибыли до налогообложения (около 430 млн долл. США). Предприятие создаст почти 3 000 новых рабочих мест. Новый завод является важным шагом в стремлении китайского автобренда активно реагировать на внедрение предложенной властями КНР инициативы "Пояс и путь". Однако, что более важно, новый завод, построенный с применением современных производственных технологий, методов строгого контроля качества и эффективных природоохранных мер, должен ускорить формирование регионального кластера автопроизводства и нисходящей отраслевой цепочки, способствуя трансформации местной промышленной структуры. Кроме того, предприятие не только символизирует достижение новой вехи в торгово-экономических связях между Китаем и Россией, но и знаменует наступление новой эры обширного присутствия китайских автобрендов в России.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/899112/Great_Wall_Motors.jpg

SOURCE Great Wall Motors