Gree, fabricante líder de AC, é nomeada o grande vencedor do prêmio "Global Cooling" de 2021

"A Gree é um grupo industrial global de tecnologia diversificada que expandiu seus negócios para bens de consumo doméstico e equipamentos industriais e insiste em inovação contínua e P&D para melhorar a vida das pessoas. A tecnologia de ar condicionado compatível com ao clima, premiada como grande vencedora no prêmio Global Cooling, irá reduzir o impacto das emissões de carbono dos condicionadores de ar existentes em 80%", disse a Sra. Dong Mingzhu, CEO e presidente da Gree Electric Appliances.

O prêmio Global Cooling foi lançado em conjunto em 2018 pelo Rocky Mountain Institute, Governo da Índia e Mission Innovation, que está empenhada em desenvolver tecnologias inovadoras de refrigeração que causem um impacto no clima cinco vezes (5X) menor do que as unidades de ar condicionado padrão disponíveis atualmente no mercado (incluindo emissões indiretas de carbono geradas pela eletricidade da rede e emissões diretas de carbono correspondentes ao efeito estufa dos refrigerantes), visando solucionar a ameaça ao clima causada pelas demandas cada vez maiores de condicionadores de ar residenciais.

A inovadora tecnologia de resfriamento de "fonte de carbono zero" da Gree integra refrigeração avançada por compressão de vapor, resfriamento fotovoltaico evaporativo de ação direta, ventilação e muito mais, utilizando com eficiência fontes de energia renovável e fontes de resfriamento gratuitas.

O impacto climático do novo projeto da Gree com tecnologia de resfriamento "fonte de carbono zero" é inferior ao impacto causado por um quinto dos condicionadores de ar convencionais. Por meio da inovação e do projeto inteligente, a tecnologia compatível com o clima da Gree é um grande avanço nas limitações de eficiência energética dos condicionadores de ar convencionais.

Com o rápido crescimento da população e a urbanização acelerada, estima-se que até 2050, a demanda global por condicionadores de ar aumentará de 1,2 bilhão de unidades em 2016 para 4,5 bilhões de unidades. Quando soluções ecológicas de resfriamento são efetivamente promovidas e aplicadas, 100 bilhões de toneladas de emissões equivalentes de dióxido de carbono podem ser evitadas, ajudando o mundo a mitigar mais de 0,5°C do aquecimento global até 2100, e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida para as pessoas que vivem em climas quentes e úmidos.

Sobre a Gree

Fundada em 1991, a Gree é um grupo industrial global diversificado que expandiu seus negócios para bens de consumo domésticos e equipamentos industriais sob três marcas: GREE, KINGHOME e TOSOT.

Para mais informações, acesse: http://global.gree.com/.

